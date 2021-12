PEC Zwolle met somber gemoed aan de kerstdis na nipte nederlaag in Arnhem

In een lege Gelredome speelde PEC allerminst onverdienstelijk in de eerste helft. Vitesse, dat dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie Europees overwintert, kwam slecht voor de dag en daardoor kregen de Zwolse bezoekers de beste kansen voor rust.

Gevaar Tedic en Van den Belt

Zo was Slobodan Tedic al vroeg dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd uit de hoek geplukt door doelman Jeroen Houwen. Diezelfde Houwen stond uit de hoekschop die daarop volgde op zijn post om een poging van Thomas van den Belt onschadelijk te maken. De enige mogelijkheid van de thuisclub kwam van de bedrijvige Lois Openda, die in kansrijke positie naast tikte.

Saymak

PEC dacht op slag van rust loon na werken te krijgen toen Mustafa Saymak feilloos binnenschoot na knap voorbereidend werk van Mees de Wit. De vreugde was echter van korte duur, want in aanloop naar het doelpunt stond De Wit centimeters buitenspel en daardoor ging het feest voor PEC niet door.

Fout Van den Belt

Na slechts een minuut spelen in de tweede helft kregen de Zwollenaren de volgende dreun te verwerken. Na een dramatische terugspeelbal van Van den Belt kon Openda alleen op Lamprou af om de fout genadeloos af te straffen en de 1-0 op het scorebord te brengen.

Door het matige spel van Vitesse bleef PEC in de wedstrijd en dat leidde bijna tot de gelijkmaker van Reijnders, maar na een lange rush werd zijn inzet gekeerd door Houwen.

Openda schoot vlak na rust de 1-0 binnen (Foto: Orange Pictures)

Van Polen dicht bij treffer op jubileumavond

Even later was ook Bram van Polen dichtbij een Zwolse treffer. De aanvoerder, die vanavond zijn 250ste Eredivisiewedstrijd speelde voor 'zijn' PEC Zwolle, torende bij een hoekschop boven iedereen uit, maar had de pech dat zijn kopbal net voorlangs ging.

Doelman Lamprou hield PEC daarna in leven door Openda van zijn tweede doelpunt van de avond te houden. PEC verdiende een punt, maar kreeg die uiteindelijk niet. Het bleef bij 1-0 in de Gelredome en daardoor sluit PEC het kalenderjaar in mineur af.

Emmen-scenario

De prestatie van FC Emmen van vorig seizoen zou PEC nog enig houvast kunnen geven. De Drentse club wist zich in de tweede seizoenshelft vanuit geslagen positie op te richten en uiteindelijk directe degradatie te ontlopen. In de nacompetitie ging het echter alsnog mis.

Waar de Emmenaren destijds de selectie danig wisten te versterken in de winterstop, is het maar de vraag of de club uit de provinciehoofdstad dezelfde slagkracht zal hebben.

Vitesse - PEC Zwolle 1-0

1-0 Openda (47)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Voet, Bazoer, Frederiksen, Saymak, Van den Belt, Vroegh

Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer (Hajek/78), Rasmussen, Wittek; Huisman (Buitink/88), Bero, Tronstad; Frederiksen (Vroegh/71), Openda.

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen (Van den Berg/68), Nakayama, Voet; Reijnders, Van den Belt (Kastaneer/84), Saymak (Mbinga/68), Strieder (Clement/68), De Wit; Tedic, Adzic (Lagsir/82).