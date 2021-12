Oppositieleden in Enschede zeggen vertrouwen in wethouder op door 'Zaak Ardesch'

Gertjan Ardesch, verwikkeld in een slepend conflict met de gemeente Enschede (Foto: 1Twente)

De Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat heeft dinsdagavond een motie van wantrouwen overleefd. De motie werd ingediend door de PVV en door een groot deel van de oppositie gesteund. Aanleiding voor de motie is de houding van de wethouder in de afhandeling van de zaak rond de gemangelde ondernemer Gertjan Ardesch.

Ardesch voert al jaren strijd om zijn recht te halen in een geschil met de gemeente. Het draait om geld dat de gemeente van de ondernemer eist en vice versa. Daarbij gaat het om bedragen van tienduizenden euro's.

Ardesch wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar zijn situatie, zoals in 2017 door de toenmalige klachtencommissaris werd geadviseerd. Dat onderzoek is er nooit gekomen en wil de wethouder niet laten uitvoeren, ook niet onder druk van de motie van wantrouwen.

Vertrouwen kwijt

"De wethouder blijft ontkennen en de feiten ontwijken. Dat geeft ons geen andere keuze dan deze motie in te dienen", aldus PVV-fractieleider Jan Willem Elferink. "Er is hier geen sprake van goed bestuur en er is geen leiderschap geweest", volgens Margriet Visser (EnschedeAnders).

Ook de SP, Democratisch Platform en Groep Versteeg gingen mee in de motie. CDA-fractieleider Ayfer Koç zat in haar maag met de zware motie en hoopte dat er alsnog een onafhankelijk feitenonderzoek zou komen. Toch staat ze achter de strekking van de motie van wantrouwen. Uiteindelijk stemden twee van de vier CDA'ers er mee in.

Kauwgomballen

De coalitiepartijen staan pal achter wethouder Diepemaat en vinden dat hij heeft laten zien dat hij zijn 'uiterste best' heeft gedaan om de zaak tot een goed einde te brengen.

René Kreeft (VVD) herhaalde nog maar eens dat er naar zijn gading te veel moties van wantrouwen en afkeuring richting wethouders worden ingediend. "Ze worden als kauwgomballen uitgedeeld", aldus Kreeft. "Leugenachtig", aldus Vic van Dijk over de inhoud van de motie.

'Handel naar eer en geweten'

En de wethouder zelf? Die betreurt het dat hij niet het vertrouwen geniet van een groot deel van de oppositie. "Ik constateer dat dat een aantal raadsleden zich erg heeft ingespannen voor deze casus. En ik merk dat wat ik ook doe of zeg, dit niet onbevangen wordt opgevangen. Ik handel naar eer en geweten", aldus Diepemaat, die zich bij de feiten zegt te houden.

Ook laat hij weten dat hij nog altijd in gesprek wil met ondernemer Ardesch over een 'oplossing'. "Maar dat moet dan van twee kanten komen, het verleden draaien we niet meer terug."