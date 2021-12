Kadolstermennekes Oldenzaal pleiten voor verplaatsen carnavalsfeest richting Pasen

Naar aanleiding van de corona-persconferentie van 14 december hebben de carnavalsverenigingen uit Oldenzaal gekeken naar de mogelijkheden om het carnavalsseizoen van 2022 toch door te laten gaan.

Géén festiviteiten

"De vooruitzichten zien er niet goed uit op korte termijn. De opgelegde beperkingen maken dat we op korte termijn geen festiviteiten kunnen laten plaatsvinden", aldus Bert Kock, president van c.v. de Kadolstermennekes.

Burgemeester Welman van Oldenzaal bezoekt Twentse wagenbouwers (Foto: RTV Oost: Esther Rikken)

"De komende weken verkennen we, in afstemming met onze zusterverenigingen uit Noord-Oost Twente en met de diverse gemeenten, of we handen en voeten kunnen geven aan de ambitie om de festiviteiten te verplaatsen", zegt Kock.



Een ouderwets carnavalsfeest

"We gaan er dan wel vanuit dat de geldende coronamaatregelen in de maanden maart en april het mogelijk maken om een 'ouderwets' carnavalsfeest te organiseren. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan bekijken we op dat moment wat er wel mogelijk is, binnen de dan geldende coronamaatregelen", aldus de president van de carnavalsvereniging die jaarlijks verantwoordelijk is voor de organisatie van diverse carnavalsfeesten in Oldenzaal én de Grote Twentse Carnavalsoptocht.