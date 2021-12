Duitse kapper druk door lockdown: "Ik heb medelijden met Nederlandse ondernemers"

“Kom maar hier”, kapper Hadir Takian uit Gronau nodigt zijn Nederlandse gast uit in zijn kappersstoel. Zijn agenda was al vol, maar nu de kappers in Nederland verplicht dicht moeten, hebben kappers over de grens het alleen maar drukker.

“Er kan niemand meer bij. Ik heb echt te doen met de Nederlandse kappers. Zij lopen belangrijke omzet mis die voor een deel bij ons besteed wordt." Voor een deel, want niet iedereen kan in Duitsland terecht.

Afwijzing

"Goedemiddag, met kapsalon Eins", klinkt het. Weer een klant die afwijzing wacht, want de agenda voor deze week zit bomvol. Heel af en toe valt er iemand uit en die plek is dan in no time gevuld door iemand anders.

Het is begrijpelijk dat ze iets moeten doen als regering, maar tegelijk is het niet te volgen natuurlijk. Kapper Takian over sluiting Nederlandse kapperszaken

Een vader en zoon uit Glanerbrug komen binnen. Het zijn vaste klanten. ”Wij leven altijd op en over de grens, voor ons is dit normaal. Dat het nu nieuws is, ja dat komt natuurlijk omdat het in Nederland niet meer mag”, klinkt het vol medelijden voor de Nederlandse kappers.

Medelijden

“Ik heb echt te doen met de Nederlandse ondernemers. Alweer een lockdown en dat terwijl je de vorige nog maar nauwelijks te boven bent. Dit hakt erin. Ik moet nog maar zien wie er overeind blijft."

"Het is begrijpelijk dat ze iets moeten doen als regering, maar tegelijkertijd is het niet meer te volgen natuurlijk", zegt Takian. In zijn salon zijn drie van vier stoelen die vooraan in de zaak staan constant gevuld.

Ik denk dat we de rekening nog krijgen van wat dit met mensen doet, vooral de jongeren. Fred

In één van die stoelen zit Fred Brouwer, hij woont drie kilometer van de grens met Duitsland. “Ik dacht: toch nog even naar de kapper voor kerst. Die lockdown bij ons gaat veel langer duren dan 14 januari en voor ik eruit zie als een hippie, laat ik toch maar langs de kapper gaan."

Langer duren

"De politiek noemt die datum, omdat ze het rustig willen houden. Maar het gaat natuurlijk veel langer duren. Ik hoor veel mensen die er zo over denken”. Brouwer heeft duidelijk zorgen als het gaat over de coronasituatie in Nederland.

”Ik denk dat we de rekening nog krijgen van wat dit met mensen doet. Vooral de jongeren. De rekening van de toekomst, daar kan corona nog weleens bij in het niet vallen. Ja, ik maak mij daar zorgen over", zegt hij met een ernstig bezorgde blik.