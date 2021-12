Ondanks 'harde leerschool' is Schreuder gemotiveerd voor 2022: "We gaan er vol tegenaan"

De eerste seizoenshelft, waarin weinig reden tot optimisme was, ging dinsdagavond als een nachtkaars uit voor PEC Zwolle. In de verloren wedstrijd bij Vitesse (1-0) kwam de nummer laatst van de Eredivisie goed voor de dag, maar onderaan de streep kopen de Zwollenaren daar niets voor. Toch ziet trainer Dick Schreuder voldoende aanknopingspunten voor 2022.

"Uiteindelijk denk ik dat we redelijk tot goed hebben gevoetbald en hebben goed druk gezet naar voren. We hebben ze het daarin heel moeilijk gemaakt", verklaart de oefenmeester. "De meeste ploegen zien er niet goed uit tegen ons en dat is wel onze verdienste. Alleen is het lastig praten als je niet wint en dan weer nul punten hebt. Ik prefereer vooruit voetballen en dan gebeurt er vandaag weer zoiets (fout Van den Belt, red) en krijg je een goal tegen."

Teveel fouten

"Daar ben ik niet blij mee, maar dat is een harde leerschool op dit moment", stelt Schreuder, die nog teveel fouten ziet bij zijn ploeg. "Vitesse dwingt die goal niet zelf af, maar wij deden dat zelf weer. Dat gebeurde ook tegen Twente en in andere wedstrijden. Of het nou een eigen kopbal is, of een penalty missen. Daarin geven we gewoon veel te veel weg en dat is zonde voor het harde werk. We zullen keihard moeten blijven werken en dat gaan we ook doen."

Teugels aanhalen

Schreuder heeft na zijn komst de teugels aangehaald bij PEC en zal dat ook in 2022 blijven doen. "Ik ben hier gekomen omdat ik vooruit wil en dat wil ik zien, ook op de training. Er is geen ruimte voor andere dingen. En als je denkt dat dat er wel is, dan is er geen plek voor je bij PEC Zwolle. Of we nou onderaan, middenmoot of bovenaan staan, je moet elke dag op je werk komen en je best doen. En ik ook, want ik moet voorop lopen daarin. Maar ik eis dat ook van de spelers."

Huiswerk

De spelers van PEC zullen er op de eerste training van het nieuwe jaar direct moeten staan. "Ze moeten 2 januari fit zijn voor de eerste training, want dat wordt niet rustig opstarten. We gaan er vol tegenaan. De spelers moeten morgen op de club komen en dan gaan ze dingen meekrijgen. Uiteindelijk worden ze gemonitord en zullen we zien wat ze doen. Als ze niks doen, worden ze er op aangesproken. Ik heb gekscherend gezegd 'als ik zie dat je niets doet, kom ik naar je huis rijden'. Uiteindelijk moeten ze het gewoon doen."