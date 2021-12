Kerstgevoel bij voedselbanken: "Meer spullen, meer solidariteit"

De laatste kerstpakketten worden klaargemaakt in het distributiecentrum, nog snel voor het kerstweekend. Onder het inpakken en wegbrengen van de kerstpakketten door, wordt er ook nog gewoon geleverd.

Saucijsjes en karnemelk

Al valt de buit van vandaag wel een beetje tegen, meent Ruud Zondag, coördinator bij Voedselbank Deventer. Er kwam één pallet binnen van Albert Heijn, één van de standaard leveranciers van de voedselbank.

De levering van vandaag bestond uit jus d'orange, blauwe bessen, saucijsjes en karnemelk. Het was dit keer iets minder dan verwacht. "Maar de producten zijn wel erg fijn", zegt Zondag.

Mensen zijn meer solidair met elkaar, dat is echt mooi om te zien. Ruud Zondag, coördinator bij Voedselbank Deventer

Groente

Rond de kerstperiode komen er vanuit supermarkten meer producten binnen dan gebruikelijk. Dat is dit jaar niet anders.

Maar Zondag ziet wel een verschil in wát er binnenkomt via de leveranciers. Want zoveel groente als dit jaar heeft hij nog nooit gezien. "Je ziet zelfs hele schalen voorbijkomen met allerlei groente erop, helemaal mooi gemaakt. Echt voor kerst gemaakt. Dat krijgen we normaal nooit zoveel."

Geen stijging in coronatijd

In totaal krijgen ruim 2100 klanten van de voedselbank in Salland en Twente een kerstpakket vanuit het distributiecentrum in Deventer. Daar worden de kerstpakketten klaargemaakt, om vervolgens te worden verdeeld onder verschillende lokale voedselbanken.

Voedselbank Deventer stelt ruim 2100 kerstpakketten samen (Foto: RTV Oost)

Zondag verwachtte dit jaar een forse stijging in het aantal klanten bij de voedselbank vanwege van de coronapandemie. Maar dat is toch niet het geval.

Sterker nog: er was dit jaar zelfs een daling te zien in het aantal huishoudens dat aanklopt bij de voedselbank. Uit cijfers van Voedselbanken Nederland blijkt dat in juni het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt ongeveer 7 procent lager was dan een jaar geleden.

Wel maakt Zondag zich zorgen over de energieprijzen dit najaar flink zijn gestegen. "Daar verwachten we wel echt effect van te zien. Ik denk dat het aantal huishoudens dat gebruik moet maken van de voedselbank volgend jaar wel gaat toenemen", vertelt Zondag.

Corona-effect

Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de voedselbank is dus niet gestegen, dat wil niet zeggen dat de coronapandemie geen effect heeft op de voedselbank.

Er vindt een verschuiving plaats in het aanbod van spullen, merkt Zondag. "Je ziet nu heel veel particuliere initiatieven ontstaan voor mensen die een bijdrage willen leveren aan de voedselbank. Mensen zijn meer solidair met elkaar, dat is echt mooi om te zien."