Pleidooi oud-topman ziekenhuis MST krijgt gehoor: kabinet wil landsdokter

Om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren, overweegt het nieuwe kabinet-Rutte IV een landsdokter, ook wel Chief Medical Officer genoemd. Daarmee krijgt het pleidooi dat Herre Kingma, voormalig directeur van het Enschedese ziekenhuis MST, eerder deed gehoor. "Het is mooi dat de plannen in het regeerakkoord staan", zegt Kingma.

De functie van landsdokter bestaat al in Engeland. Hij of zij is de hoogste medische autoriteit in het land. De minister maakt er de politieke keuzes, de landsdokter de medisch-inhoudelijke. "Je hebt een persoon nodig die de politiek begrijpt, maar de taal van de dokter en de patiënt spreekt", vertelt Kingma.

Corona als voorbeeld

De coronapandemie heeft volgens hem laten zien hoe belangrijk zo'n scheidslijn tussen politiek en gezondheid is. "Laat een landsdokter nou vertellen over het belang van boosteren. Als het gaat over het geld, zoals de hoogte van het eigen risico, dan is het aan de politiek. Maar als we het hebben over vaccineren, laat het dan aan een landsdokter over."

Kingma ziet ook dat corona voor grote verdeeldheid zorgt in de samenleving. "Het wantrouwen dat een kleine groep mensen in de overheid heeft, is enorm. Feiten worden ontkend en de wetenschap wordt verguisd. Dat is rampzalig. Een landsdokter zal dat vast niet allemaal direct wegnemen, maar hij of zij kan het vertrouwen in de corona-aanpak wel vergroten. Als een landsdokter goed kan uitleggen waarom het belangrijk is om een boostervaccinatie te halen, komt dat veel beter binnen bij de mensen."

Herre Kingma was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST in Enschede. Daarvoor werkte hij zes jaar lang als inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid op het ministerie. Kingma was tevens medeoprichter van de Orde van Medisch Specialisten, een beroepsvereniging waarin duizenden medisch specialisten verenigd zijn. Ook zat Kingma in de raad van toezicht van het RIVM. Hij woonde tot voor kort in Delden.

Anja Schreijer

Een landsdokter informeert, namens de overheid, de bevolking. Dat moet iemand zijn die lang in de praktijk heeft gewerkt en boven elke twijfel is verheven, aldus de voormalig ziekenhuisdirecteur.

De rol van landsdokter kan volgens Kingma goed worden ingevuld door Anja Schreijer, afkomstig uit Hengevelde. Schreijer is lid van het Outbreak Management Team (OMT) en was eerder hoofd infectieziekten van de GGD in Amsterdam. "Ze heeft de kennis en ervaring, en ze heeft een overtuigende manier van spreken. En het is een vrouw, dat telt ook zeker mee in deze tijd. Zij zou in mijn ogen een heel goede landsdokter kunnen zijn."

Hoe de functie van landsdokter in het nieuwe kabinet eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. "Maar het moet geen symboolfunctie worden, het moet wel inhoud krijgen", benadrukt Kingma.