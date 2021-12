Trucker Henk-Jan uit Wierden verrast buitenlandse collega's met kerstpakketten: "Word er zelf ook blij van"

Het idee ontstond drie jaar geleden. Henk-Jan bracht de kerst noodgedwongen alleen door en voelde zich wat eenzaam. "Maar dan kijk je om je heen, zie je die mannen staan en denk je: wat heb ik te zeuren. Zij zijn nog langer van huis."

Truckers for truckers

Van zijn kerstbonus kocht Henk-Jan wat spullen, stelde zelf tien pakketjes samen en bracht ze samen met z'n zoontje rond. Het tiende pakketje kwam terecht bij een vrachtwagenchauffeur uit Nepal die al anderhalf jaar van huis was. "Het begon als een soort geintje, maar dit is er van gekomen."

Het initiatief kon op veel lof rekenen en sindsdien is de zogeheten actie 'Truckers for truckers' flink gegroeid. Door sponsoren en donaties zijn het inmiddels honderd pakketten geworden en daar krijgen de collega-truckers ook nog een ontbijtje en warme maaltijd bij.

Wij gingen mee terwijl Henk-Jan en z'n team de pakketten uitdeelden:

Het kerstpakket zit vol handige spullen. Tandpasta, tandenborstels, shampoo, keukenrol, koffie, snoep, mutsen, pennen, aanstekers en ga zo maar door. "Van alles wat", zegt Henk-Jan. "Dingen die ze onderweg ook zouden kopen en waar ze dus echt iets aan hebben."

'Ze staan hier voor ons'

Net over de Duitse grens op een grote parkeerplaats pauzeren veel truckers. De meesten komen uit Rusland, Roemenië of Turkije en zijn vaak al weken onderweg. In eerste instantie voelen ze zich wat overvallen door de enorme hoeveelheid cadeaus en door de taalbarrière snappen de truckers niet meteen waarom ze al die spullen krijgen. Maar daar hebben Henk-Jan en z'n team wat op bedacht.

"We hebben een boekje en daar staat in tien talen in wat wij hier aan het doen zijn. Dat zij hier tijdens kerst staan, wij zelf ook chauffeurs zijn en hen namens alle sponsoren een kerstgeschenk geven. Deze mensen staan hier toch voor ons om alle spulletjes van hort naar her te brengen. Dan is het toch mooi dat je tijdens deze dagen iets krijgt van iemand."