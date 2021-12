Twentse Biebel beleeft dankzij Herman Finkers herdruk met Pinksteren

De Twentse Bijbelvertaling van Anne van der Meiden wordt herdrukt. Dat is het resultaat van de lobby van Herman Finkers en Kees Schafrat, eigenaar van de Twentse boekhandel Broekhuis. De herdruk verschijnt met Pinksteren, het favoriete christelijke feest van Van der Meiden. Het wordt een gezamenlijke uitgave van Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Drukkerij Jongbloed.

De Twentse Bijbelvertaling van Anne van der Meiden verscheen in 2009. De eerste druk was binnen enkele maanden geheel uitverkocht. Een herdruk bleef helaas uit. De in juni van dit jaar overleden theoloog Van der Meiden werkte vijftien jaar aan de 'Biebel' De vertaling is volgens Finkers een 'monument' en essentieel voor de Twentse taal, als onderdeel van het Nedersaksisch.

Het Twents Biebel comité

Herman Finkers en Kees Schafrat sloegen in november de handen ineen om de uitgever te bewegen tot een herdruk. Gezien de verwachte verkoop en de hoge productiekosten voor bijbels was dat geen gemakkelijke opgave. Los van de financiële uitdaging is de herdruk ook een kwestie van rechten.

Auteursrechten

De auteursrechten van de vertaling lagen jarenlang bij Anne van der Meiden. Voor zijn overlijden heeft hij de auteursrechten overgedaan aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

In principe zou de NBG de Twentse bijbel kunnen herdrukken ware het niet dat drukkerij Jongbloed, de enige drukker van bijbels en vaste partner van het NBG, over het 'zetsel' beschikt. Een zetsel is een (digitaal) bestand van de tekst. Zonder zetsel zou uitgever NBG alles opnieuw moeten doen, wat met een achthonderd pagina's tellend boek een kostbare operatie zou zijn.

Geldwerving

In de adventperiode hebben NBG en Jongbloed besloten om de Twentse Bijbelvertaling in een samenwerking uit te geven. Er zal nog een beperkte financiële ondersteuning nodig zijn om de bijbel onder de verkoopprijs van vijftig euro te houden. Het Twents Biebel comité gaat hierin een voortrekkersrol spelen. Met de herdruk zal de Twentse 'Biebel' voor de komende generatie beschikbaar blijven.

Bescheiden uitgave

De Twentse Biebel zal in een eenvoudige uitgave beschikbaar komen. Hoewel de Biebel veel wordt gebruikt in dialectdiensten, is niet gekozen voor een kanseluitgave. Dat zou volgens Kees Schafrat veel te kostbaar worden.