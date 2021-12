Lockdownmarkt, maar absoluut geen kerstmarkt in Kampen: "Het moet niet te gezellig worden"

Het gaat om een praktische, veilige en uniforme lockdownkraampjesmarkt en mag absoluut geen kerstmarkt worden. “Dat klopt”, zegt Michiel de Groot, voorzitter van de Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK). “Het idee is ontstaan toen ik bij mijn buurman zag dat hij de ingang van zijn winkel barricadeerde met een aantal reclameborden en kerstbomen om toch maar te voorkomen dat mensen de winkel ingaan. Want die natuurlijke reactie is er gewoon.”

Sobere kraampjes

“Ik dacht: 'dat ziet er niet uit en moet anders kunnen.' Ik heb toen met een paar mensen gesproken en kwam op het idee om gezamenlijk kraampjes te huren die we voor de winkel kunnen zetten.” Een manier die volgens de ondernemer, gezien de beperkte opties, goed werkt. "Zo kan je de mensen op een duidelijke, veilige en klantvriendelijke manier bedienen bij het ophalen en bestellen van producten volgens de toegestane click en collect-methode."

“Het waarborgt de anderhalve meter afstand, geeft een uniforme en dus aantrekkelijkere uitstraling van de binnenstad, je kan de gekochte spullen droog overhandigen en laten afrekenen en het is vooral ook een vriendelijke manier om de mensen die naar de stad komen te bedienen.”

Lockdownkraampjes in het centrum van Kampen (Foto: RTV Oost/Marielle Beumer)

Slingers en muziek

Vooralsnog gaat het om vijfentwintig kramen die door de ondernemersvereniging gehuurd zijn en vandaag in de binnenstad opgebouwd worden. Ze blijven in ieder geval tot 14 januari staan. De gemeente Kampen heeft de ondernemers wel op het hart gedrukt dat de marktkramen een sobere aankleding moeten krijgen. “Het moet niet te gezellig worden zodat er extra publiek naar de stad komt”, zegt de Groot.

“Een kerstslingertje is toegestaan, want die heb ik nu ook in de winkel hangen. En er zal op de achtergrond ook wel een kerstmuziekje te horen zijn, want dat is nu ook zo. Maar wat bijvoorbeeld niet mag, is het uitstallen van verkoopproducten in de kraam. Het gaat puur en alleen om het afhalen en bestellen van spullen”

Voor drukte hoeft de gemeente volgens De Groot ook niet bang te zijn; "Op dit moment komt nog maar tien procent van het reguliere bezoekersaantal naar de stad. Dus wat dat betreft heeft de lockdown echt wel effect."

Vrijwillige Kamper bezorgdienst

"De ervaring tijdens de lockdown vorig jaar leert dat we ondanks de strenge maatregelen in Kampen toch redelijk goed doordraaien. Er zijn veel lokale ondernemers die de schaarse mogelijkheden die er zijn zoeken en benutten", zegt De Groot. "We merken ook dat we veel steun krijgen van de Kamper bevolking die ons ook nu weet te vinden. Dat is volgens hem toch anders dan bijvoorbeeld de situatie in een grote stad als Zwolle, waar veel grote winkelketens zitten die de deur potdicht houden.

“Ik ervaar in Kampen in moeilijke tijden altijd een goede saamhorigheid en verbinding om elkaar te willen helpen", zegt de voorzitter van de Kamper ondernemers. "Een goed voorbeeld daarvan zijn de vrijwilligers, die normaal gesproken fungeren als onze gastheren en gastvrouwen in de binnenstad. Zij hebben zich gisteren spontaan bij ons aangemeld om in de fietsenstalling een bezorgdienst voor ondernemers in te richten, waar we pakketten naartoe kunnen brengen die de vrijwilligers voor ons gaan bezorgen. Dat vind ik echt een fantastisch initiatief. Ze doen dat geheel vrijwillig, omdat ze daar op dit moment tijd voor hebben en de ondernemers willen helpen om de bestelde spullen nog voor de feestdagen bij de mensen thuis te brengen. Super!”