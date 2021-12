Week voor jaarwisseling hebben Overijsselse ziekenhuizen en Menzis nog steeds geen contract

Een aantal ziekenhuizen in Overijssel heeft nog altijd geen contract gesloten met sommige zorgverzekeraars voor 2022. Met name met zorgverzekeraar Menzis verlopen de onderhandelingen voor volgend jaar moeizaam, blijkt uit een rondgang langs de ziekenhuizen in onze provincie. De zorgverzekeraar benadrukt daarentegen dat de contracten er gaan komen.

Het Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Medisch Spectrum Twente (MST) en Saxenburgh zijn nog altijd in gesprek met Menzis. "We zijn met alle zorgverzekeraars rond, alleen met Menzis voeren we nog aflopende gesprekken, ook voor 2023. We hopen deze binnenkort af te ronden", zegt een woordvoerder van ZGT (in Almelo en Hengelo).

Ziekenhuis MST

Ziekenhuis MST in Enschede houdt in een online overzicht bij of er een contract is met een zorgverzekeraar. Vanmiddag was het Enschedese ziekenhuis urenlang in gesprek met Menzis, maar witte rook is er nog niet. "We zijn nog steeds in gesprek, maar we verwachten er in de loop van de week uit te komen", zegt een woordvoerder van MST.

Eerder deze maand bleek al dat de onderhandelingen tussen de ziekenhuizen in Overijssel en de zorgverzekeraars zeer moeizaam verlopen. De ziekenhuizen noemden dat onbegrijpelijk, nu door corona de zorg zo onder druk staat.

Onze intentie is om goede afspraken met alle ziekenhuizen te maken Woordvoerder Menzis

Gevoelig voor Menzis

De situatie is voor Menzis gevoelig, omdat ruim de helft van alle Twentenaren verzekerd is bij Menzis. Een woordvoerder wil niet zeggen hoe vergevorderd de onderhandelingen met de ziekenhuizen in Twente zijn. "Maar onze intentie is om goede afspraken met alle ziekenhuizen te maken. Dat is tot nu toe elk jaar gelukt en we hebben er alle vertrouwen in dat dit voor 2022 ook lukt."

Menzis wijst erop dat ook begin 2022 nog een zorgcontract kan worden gesloten. "En goed om te weten: spoedeisende zorg en lopende behandelingen worden altijd vergoed", aldus de woordvoerder.

Mochten ziekenhuizen en verzekeraars er niet uitkomen, dan kan dat gevolgen hebben voor jou als verzekerde. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een deel van de rekening zelf moet betalen of dat je voor een bepaalde behandeling niet meer in je eigen ziekenhuis terecht kunt. De ervaring van de laatste jaren is echter dat er uiteindelijk alsnog een contract komt.

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis trok eerder deze maand aan de bel over de moeizame gesprekken met de zorgverzekeraars. "Er is de afgelopen week zeker wat gebeurd: we hebben meerdere contracten gesloten", reageert een woordvoerder vandaag.

Het ziekenhuis heeft echter nog geen (volledig) contract met Menzis, AnderZorg (onderdeel van Menzis), CZ, ONVZ en Delta Lloyd Ohra. "We houden het overzicht op de site bij, dus hier kun je altijd de meeste up-to-date info vinden", aldus het ziekenhuis.

Isala en Saxenburgh

Ook bij Isala in Zwolle worden er nog gesprekken gevoerd. Zo is het ziekenhuis nog in gesprek met verzekeraar ZEKUR en voert het overleg over bepaalde polissen van CZ en IZZ. De complete lijst wil het Zwolse ziekenhuis morgen bekendmaken.

Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg heeft met hoofdverzekeraar Zilveren Kruis inmiddels een contract gesloten. "Daar ben ik blij mee, want het biedt zekerheid aan de inwoners van de regio en de eigen medewerkers", vertelt bestuursvoorzitter Wouter van der Kam.

De onderhandelingen met de andere verzekeraars lopen nog, meldt Saxenburgh.