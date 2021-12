Assistent Pascal Diender wordt hoofdtrainer bij HHC Hardenberg

Pascal Diender is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van HHC Hardenberg. De 39-jarige coach is op dit moment assistent-trainer bij de tweededivisionist onder Bert van Hunenstijn. Van laatstgenoemde werd het contract niet verlengd.

Diender, die in het verleden ook werkzaam was voor PEC Zwolle, schuift dus door in de pikorde en is blij met zijn nieuwe uitdaging. “Ik ben erg blij met deze kans", zegt Diender. "Voor mijzelf is het een mooi vervolg in mijn carrière als trainer/coach om werkzaam te zijn in de tweede divisie, bij deze prachtige vereniging. De afgelopen twee seizoenen heb ik een goed beeld gekregen van de club en ik ben ervan overtuigd dat we er samen een succes van gaan maken.”

Logische stap

Volgens Gert Heerkes, technisch manager HHC Hardenberg, is dit een logische vervolgstap voor Diender: “Pascal heeft een goede visie op voetbal, focust zich op het doorontwikkelen van spelers, is erg gedreven en zijn karakter past goed bij HHC. Na twee seizoenen als assistent-trainer is deze uitdaging een logische volgende stap. We hebben veel vertrouwen in hem als toekomstig trainer.”