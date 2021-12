Zeezeiler Henk de Velde blikt terug op zes bizarre wereldreizen: "Dankbaar dat ik nog leef"

Als er in onze provincie een man is waar je dagenlang mee kan praten zonder dat de verveling toeslaat, dan is dat wel zeezeiler Henk de Velde. Hij is als een vat vol verhalen, een man met een reiservaring waar je u tegen zegt. Honderdduizenden zeemijlen heeft hij aan het roer gestaan. In zijn eentje over de oceanen. Hij trotseerde de zwaarste stormen en de grootste uitdagingen.

"Ik ben nog steeds de enige Nederlander die een catamaran non-stop rond de wereld heeft gezeild. Ik heb het snelheidsrecord niet gehaald, maar ik heb het wel geflikt." Henk kijkt terug met een tevreden gevoel. Ondanks de grote risico's, de hachelijke momenten, al die keren dat hij niet wist of hij zijn familie nog terug zou zien.

Zeezeiler Henk de Velde (72 jaar) blikt uitvoerig terug op zijn zes wereldreizen (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

"Ik zou het absoluut niet anders doen. Als ik de kans kreeg dan zou ik het zo weer doen. Absoluut zo weer doen." Solozeezeiler Henk de Velde

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Henk thuiskwam. Terug van zijn laatste wereldreis, waar hij bij vertrek nog dacht om niet meer terug te keren naar Europa. Hij vond in Micronesië het paradijs en overwoog meermaals om daar verder te leven. Maar hij kon de blik in de ogen van zoon Stefan niet meer uit zijn hoofd krijgen. "Ik dacht veel aan Stefan, ik miste hem. En dus besloot ik daar, in dat ultieme paradijs in Micronesië, dat ik terug moest." Die laatste reis naar huis was zwaar en duurde uiteindelijk nog ruim anderhalf jaar.

'Acceptatie duurde even'

Nu zwerft de zeezeiler alweer tien jaar over de rivieren en meren in de buurt van IJsselstad Kampen. Wereldreizen zitten er niet meer in nu het lijf ouder wordt en de botten strammer. "Het heeft een tijd geduurd voordat de acceptatie kwam. Dit soort plekjes helpen mij dan." De Velde gooit het anker uit in de beschutting van de bomen op het kunstmatige eiland IJsseloog. Hij is veel te vinden op het Ketelmeer.

In de documentaire wordt een uniek tijdsbeeld gegeven van het leven van de bekende solozeiler. We zien een jonge god met lang krullend haar op 40-jarige leeftijd op zijn snelle catamaran over de oceanen racen, we zien hem op 62-jarige leeftijd in de sneeuw op afgelegen eilanden in Alaska. Het is duidelijk dat de nu bijna 73-jarige De Velde zich intussen fysiek meer moet inspannen om zijn anker uit te gooien.

Motorcruiser Solitario aan de steiger in Ketelhaven (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

"Dit soort plekjes helpt mij, maar ik kan niet zonder de wereld. Ik moet zo af en toe toch ook naar de haven. En toch, dit soort plekjes helpt mij. De rust, beschutting, stilte en het uitzicht."

'Hoe heb ik dat toch gedaan man?!'

"Ik zit wel steeds vaker te denken: hoe heb ik dat gedaan man? Dat ik hier nog ben. Ik ben meer dankbaar dan trots. Ik heb het allemaal voor elkaar gekregen en ik ben toch iedere keer weer teruggekomen. Ik ben een dankbaar mens."

RTV Oost zond eerder twee tv-series uit over de laatste twee wereldreizen van De Velde. Fragmenten uit die sfeervolle en intrigerende videodagboeken zijn vanaf vandaag terug te kijken in de documentaire Zes Wereldreizen in Vogelvlucht. In deze documentaire kijkt Henk uitgebreid terug op zijn reizen en de keuzes in zijn leven.