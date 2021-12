Getuige over moord op Enschedeër Daan Mellée: "Daniel V. heeft de trekker overgehaald"

Daan Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten gevonden op de bovenverdieping van het huis van zijn vriendin Debbie aan Het Oosterveld in Enschede. Hij zou vandaag 30 jaar oud zijn geworden.

Kort na de moord werden drie verdachten opgepakt, onder wie de vriendin. Allen kwamen op vrije voeten. Twee bleven wel verdachten, onder wie Debbie. Daarna leek de zaak uit te monden in een cold case.

Represailles

Maar vorige maand werden ineens twee verdachten opgepakt. Wederom was Debbie een van de verdachten. De andere verdachte, Daniël V., was al wel eerder in het moordonderzoek gehoord, maar dan als getuige en niet als verdachte. Bij zijn aanhouding sprak de politie van 'een doorbraak'. Nu blijkt dat die doorbraak is geforceerd door een getuige, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles. De betrouwbaarheid van die getuige wordt getoetst aan de hand van andere onderzoeksbevindingen.

Er moet iemand hangen voor die moord Mr. Hoevers

Het verhaal van de anonieme getuige komt er op neer dat hij of zij heeft gehoord dat Daniël V. zou hebben gezegd dat hij meerdere keren de trekker zou hebben overgehaald. Van wie de getuige dat heeft gehoord, van Daniël V. zelf of een derde, is niet bekend.

"Hoe moeten wij in 's hemelsnaam toetsen hoe betrouwbaar die getuige is?", zegt advocaat Hoevers. "Er wordt zoveel gekletst in dat milieu, waarom gelooft de politie dit? Deze aanhouding is het resultaat van scoringsdrang. Er moet simpelweg iemand hangen voor die moord."

Strafpleiter Hoevers staat Daniel V. bij

Saillante informatie

Verder is het volgens Hoevers belangrijk van wie de getuige de informatie heeft. "Niet van mijn cliënt in ieder geval. Hij ontkent betrokkenheid bij de moord. Dus hij kan dat nooit hebben gezegd." Verder vindt Hoevers het merkwaardig dat de getuige anoniem wil blijven. "Stel, mijn cliënt zou dat wel tegen diegene hebben gezegd. Dan hoeft hij of zij dat nu toch niet anoniem te doen?"

Overigens komt de getuige wel met saillante informatie. Want tot nu toe was niet duidelijk dat er meerdere keren is geschoten op slachtoffer Daan Mellée. De uitspraak "meerdere keren de trekker overhalen", duidt daarom mogelijk op zogenoemde daderinformatie.

DNA op bed

De getuigenis is echter niet de enige reden waarom Daniël V. is opgepakt. Zijn dna werd aangetroffen aan de rechterzijde van een bed op de bovenverdieping, uitgerekend aan de kant waar het levenloze lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen. Mellée werd doodgeschoten gevonden naast dat bed.

Maar volgens advocaat Hoevers zegt het aantreffen van Daniëls DNA helemaal niets. "Mijn cliënt is inderdaad in de nacht voor de moord in het huis geweest. Hij was mee met Debbie, de vriendin van het latere slachtoffer. Die had haar kort daarvoor een tand uit de mond geslagen en ze was bang dat Daan in het huis zou zijn. Daniël is toen meegegaan met Debbie en heeft alle ruimtes afgespeurd, om te kijken of Daan er was. Dat bleek niet het geval. Vervolgens is Daniël met zijn eigen partner naar zijn eigen huis gegaan. Dat was rond 4 uur 's nachts. Hij heeft toen nog lasagne opgewarmd en gegeten, om vervolgens naar bed te gaan."

Daan

Op dat tijdstip leefde Daan Mellée nog. Om half zeven 's ochtends heeft een medewerkster van een supermarkt Daan namelijk nog bij het huis van Debbie naar binnen zien gaan. Omwonenden hebben bovendien nog rumoer uit het huis horen komen.

Ruim anderhalf uur later is Daans vriendin Debbie met een kameraad, Bart, in de supermarkt gezien. Volgens dezelfde supermarktmedewerkster zou Bart hebben gezegd: "Hij moet het huis uit." Of daarmee Daan wordt bedoeld, is niet duidelijk. Overigens is er over die Bart bij de politie een anonieme melding binnengekomen: 'Bart de J. is betrokken bij de moord op Daan Mellée.'

Zowel Debbie als Bart zeggen dat ze Daan levend hebben achtergelaten in het huis.

Verdacht gedrag

Bekend is dat eind van de ochtend de telefoons van Daniël V. en Bart zijn uitgeschakeld. Daniël heeft diezelfde dag een nieuw toestel aangeschaft. "Mag je geen nieuwe telefoon meer kopen dan?", zegt advocaat Hoevers. "Sinds wanneer is dat verdacht? Zijn oude telefoon deed het niet meer. Maar als je eenmaal als verdachte wordt neergezet, dan is opeens alles vreemd wat je doet." Ook het 'opeens' boeken van een hotelkamer met zijn vriend, is 'opvallend' in de ogen van de recherche.

Hij moet het huis uit! Verdachten Debbie en Bart

Volgens bevindingen van de forensisch patholoog anatoom is Daan aan het eind van de middag doodgeschoten. De arts houdt daarin wel een foutmarge van een paar procent aan. Opvallend is, dat buurtgenoten denken rond 17.00 uur een schot te hebben gehoord. Het slachtoffer werd pas 24 uur later gevonden door een kennis van Debbie.

Klacht over politieoptreden

De Utrechtse strafpleiter Hoevers heeft veel moeite met het optreden van de politie in deze moordzaak. Hij heeft zelfs een klacht ingediend bij de officier van justitie. Zo werd de levenspartner van Daniël V. (die eveneens al jaren wordt bijgestaan door Hoevers) thuis opgehaald als getuige.

De manier waarop de als kwetsbaar aan te merken levenspartner werd meegenomen, getuigt volgens de Utrechtse strafpleiter van weinig professionaliteit. "De politiedame stuurde een appje, zo van 'Hey. Ik pik je straks ff op OK? Dan kletsen we nog even. Groetjes!'."

"Dat is toch niet de manier waarop je een getuige uitnodigt voor een verhoor in een moordzaak?! Het lijkt verdorie wel grooming." Inmiddels wordt de levenspartner van Daniël V. in deze zaak bijgestaan door een andere advocaat.

De flat waarin moordverdachte Daniel V. woont

Debbie

De tweede verdachte die vastzit voor de moord op Mellée is Debbie, de vriendin van het slachtoffer. Die had de avond voor de moord nog geroepen, in het bijzijn van getuigen, dat Daan dood zou gaan. "Daan gaat eraan!", zou ze volgens getuigen hebben geroepen. Dat deed ze nadat de twee voor de zoveelste keer ruzie met elkaar hadden gehad. Daan zou daarbij Debbie een tand uit de mond hebben geslagen.

In de slaapkamer waar het levenloze lichaam van Daan werd gevonden, lag ook een kogelhuls met dna-materiaal van Debbie er op. Zo onthulde RTV Oost onlangs.

Opdracht

Maar er is volgens de recherche meer belastende informatie over haar. Zo bestaan er opnames van een afgeluisterd gesprek tussen twee vrienden van Debbie. Een van hen heeft Debbie op de dag na de moord als een soort taxichauffeuse rondgereden. Zo moest ze eerst naar Hengelo 'om drugs te scoren' en daarna naar een bevriende eigenaar van een pizzeria in Denekamp. "En ik heb niet eens de brandstofkosten teruggekregen. Stom wijf. Zij heeft toch die opdracht met Daan gegeven?"

RTV Oost heeft de raadsman van Debbie, Wenzel Tuma, nog niet inhoudelijk kunnen spreken.

Beide verdachten zitten voorlopig nog vast. De rechtbank bepaalt begin volgend jaar of ze langer vast blijven zitten. De derde verdachte, Bart, is nog op vrije voeten. Onbekend is of hij vervolgd gaat worden.

Podcast

