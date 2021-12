Derde poging voor moskee in Enschede met nieuw 'volwaardig' kruispunt

Het moskeeplan is een van de meest slepende politieke dossiers in Enschede. Er wordt al bijna tien jaar over gesteggeld. In 2019 werd een kant-en-klaar plan door de Raad van State vernietigd vanwege een ondeugdelijk verkeersplan. In december 2020 bleken de politieke verhoudingen gewijzigd en werd het plan voor een moskee tegenover zwembad Aquadrome weggestemd. Ook dat besluit werd afgelopen zomer door de Raad van State teruggedraaid, omdat het onvoldoende gemotiveerd is.

Keur aan bezwaren

Volgens de lezing van de Raad van State had de gemeenteraad geen eenduidige reden om de komst van de moskee te weigeren. Er is geen duidelijke belangenafweging gemaakt. En dat maakt de toetsing door de hoogste bestuursrechter - met name op ruimtelijke gronden - niet mogelijk.

Burgerbelangen, SP, EnschedeAnders en Groep Versteeg vonden dat het onderzoek naar toename van verkeersdruk niet uitvoerig genoeg is. Democratisch Platform noemde parkeeroverlast. De PVV ziet in de komst van de moskee ‘de lange arm van Erdogan’. Het CDA heeft moeite met eventuele planschade voor rekening van de gemeente. En de VVD vreest dat door de politieke situatie in Turkije afspraken met Diyanet – de Turkse organisatie voor godsdienstzaken, die onder meer imams levert – over bijvoorbeeld de gebedsoproep niets waard zijn.

Volwaardig kruispunt

Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat er in de gemeenteraad opnieuw over de moskee op Het Spaansland gesproken moet worden, zijn er volgens Niels van den Berg veel gesprekken gevoerd met verschillende (politieke) partijen. Dat heeft geleid tot een gewijzigd bestemmingsplan.

"Het plan wijzigt in die zin dat er een andere ontsluitingsroute is gekozen", aldus Van den Berg. "In het oorspronkelijke plan loopt die route via Het Spaansland (dezelfde zijstraat als die van de McDrive, red.), maar nu via de Wethouder Beversstraat."

In de praktijk betekent dit dat er een volwaardige kruising met de Wethouder Beversstraat en de Gasfabriekstraat (zijstraat bij het Bonhoeffer College) ontstaat. In feite ontstaan er dus vanaf de Zuiderval tot aan de Kuipersdijk vier kruisingen op een rij.

Globale indruk van de nieuwe situatie bij de moskee. Met de moskeekavel op de hoek Kuipersdijk/Weth. Beversstraat en een volwaardige kruising ter hoogte van de Gasfabriekstraat. (Foto: GoogleMaps)

Eén stem nodig voor meerderheid

"Er zit een nieuw verkeersonderzoek onder het plan, dus we hebben de hoop en de verwachting dat dit gaat leiden tot een nieuw besluit", zegt wethouder Van den Berg. Volgens het college blijkt uit het verkeersonderzoek dat de verkeersdruk op de drukste momenten van de week (zoals rond het vrijdagmiddaggebed) acceptabel blijft.

De grote vraag is of het moskeeplan eind januari wél op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. Bij dezelfde verhoudingen en aanwezigheid van alle raadsleden, is er één stem verschil. Die zou ten opzichte van de stemming van vorig jaar logischerwijs bij Burgerbelangen (twee raadsleden stemden voor het plan, de andere vijf tegen), SP (één voor, twee tegen), EnschedeAnders of Groep Versteeg weg moeten komen.

Geschoffeerd

Piet van Ek (SP) zegt dat hij er nog over moet nadenken of het plan nu wel zijn steun krijgt. Hij voelt zich eens te meer geschoffeerd door het college. "Dit is de zoveelste keer dat een oppositiepartij wordt gepasseerd bij het opstellen van iets." Volgens Van Ek was hem beloofd dat hij serieus zou worden genomen in zijn bezwaren, een te hoge verkeersdruk bij de kruising Spaansland/Wethouder Beverstraat, maar is hij niet betrokken. "Ik hoorde over de extra aansluiting op Twitter." Hij refereert aan een tweet van coalitielid Gertjan Tillema (D66).

Ook de vijf raadsleden die eerder tegen het moskeeplan stemden veranderen niet zomaar van gedachten. Tenminste, dat blijkt uit een eerste reactie van fractieleider Marc Teutelink. Het gewijzigde plan haalt volgens hem een paar zorgen weg, "maar zal geen grote gevolgen hebben voor de druk qua verkeer - en eventueel parkeren - op de buurt. Sterker, dit kan mogelijk effect hebben op de Kuipersdijk", zegt hij.

Hoewel hij de stukken nog wel inhoudelijk met de fractie moet bespreken, zegt hij zeer kritisch te blijven. "Verwacht geen verschuiving qua BBE."?