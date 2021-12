Amfetamineolie gevonden in opgerold drugslab Den Ham, vierde verdachte opgepakt

In het drugslab dat vorige week in Den Ham werd opgerold, is amfetamineolie gevonden. Dat is gebleken uit politieonderzoek na ontdekking van het lab. Amfetamineolie is een product waarvan vervolgens weer speed gemaakt kan worden. Verder is er een vierde verdachte opgepakt.

Het lab werd vorige week gevonden in een loods. De hal was verhuurd door de familie die op het erf aan de Vriezendijk woont. Bij de inval van de politie, vorige week dinsdagochtend, werden de ouders aangehouden.

Ze werden weer vrijgelaten en ontkennen enige betrokkenheid. "We hadden de schuur verhuurd." En dat klopt, er is netjes een ondertekend huurcontract en de huur werd via de bank voldaan. De huurder is een bekende van de familie. "Een oude kameraad van onze zoon. We hadden geen reden om te twijfelen. Ik voel me wel belazerd, ja." Ook de huurder werd door de politie aangehouden., een 21-jarige man uit Vroomshoop. Ook hij is inmiddels op vrije voeten.

Afgelopen zaterdag deed de vader van het gezin zijn verhaal:

Vierde aanhouding

De politie antwoord op vragen van RTV Oost dat er inmiddels ook een vierde persoon is aangehouden in de zaak. Dat is een 24-jarige man uit de gemeente Twenterand.

Hij wordt vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.