Ministerie Economische Zaken en Klimaat: 'Minister zal afvalwaterinjectie voorlopig niet stoppen'

Het ziet er niet naar uit dat de minister van Economische Zaken de injectie van afvalwater in Twente snel zal stilleggen.

De provincie Overijssel en zeven gemeenten in Noordoost-Nederland riepen de minister daar eerder al toe op en ook omwonenden deden dat. Vorige week kreeg een motie met diezelfde insteek brede steun van de Tweede Kamer. De motie was een initiatief van de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie maar desondanks hoeven die partijen er niet op te rekenen dat het verzoek wordt uitgevoerd.

'Minister heeft motie ontraden'

Woordvoerder Jules van de Ven van het ministerie van Economische Zaken: "We kunnen en mogen niet op basis van een motie een verleende vergunning intrekken. We moeten ons aan de wet houden en die schrijft voor dat je een vergunning moet (blijven) verlenen als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Daarom heeft de minister de motie ook ontraden."

In Noordoost-Twente wordt met ongeloof gereageerd. Wethouder Ben Blokhuis meldde dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering dat hij begin volgend jaar een overleg heeft met ambtenaren van de het Rijk en de provincie Overijssel over de definitieve afsluiting van de waterinjectieputten bij Rossum.

'Opnieuw brief aan de minister'

Blokhuis: "Mochten die gesprekken onbevredigend verlopen voor Rossum, dan gaan wij samen met de andere gemeenten in Noordoost-Twente een brief aan de minister schrijven.”

Protestbord van de stichting Stop Afvalwater Twente (Foto: RTV Oost, Raymond Punt)

Woordvoerder Van de Ven reageert: "De NAM moet zich aan de vergunningsvoorwaarden houden. Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt daar toezicht op en geeft aan dat het veilig is. Bij het incident eerder dit jaar was ook geen lekkage."

'Geen manier die beter is'

Om die reden kunnen lokale en regionale bestuurders zich ook niet beroepen op het voorzorgsprincipe. De Mijnraad adviseerde de regering onlangs nog dat dat voorzorgsprincipe een belangrijkere rol moet krijgen, na de ervaringen in het Groninger gasveld.

Het is een schande in mijn ogen Freddy Mensink, stichting Stop Afvalwater Twente

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijken dat ministerie en de NAM samen naar mogelijke alternatieven. "Tot nu toe is er geen manier gevonden die beter is. De minister heeft aangegeven de evaluatie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, in ieder geval die delen die al klaar zijn."

Stop Afvalwater Twente

Voorzitter Freddy Mensink van de stichting Stop Afvalwater Twente heeft er geen goed woord voor over. "Ondanks de Kamermotie, ondanks de onderzoeken naar de oorzaak van de scheur in ROW2 en de resultaten van de metingen in ROW7, die nog steeds niet bekend zijn. Ondanks de 2 handhavingsverzoeken van onze kant gaan de injecties gewoon door en is de evaluatie om onduidelijke reden een jaar uitgesteld. Een schande in mijn ogen."