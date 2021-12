Ouders slachtoffer kerstmoord herdenken op kerstavond hun dochter: "Chantal mag niet worden vergeten"

Kerst zal in huize De Vries in Almelo nooit meer hetzelfde zijn. Uitgerekend het feest waar Chantal zo dol op was.

Openhartig

Haar ouders Bert en Herriët deden eerder bij RTV Oost openhartig hun verhaal. Over hoe ze op eerste kerstdag de onheilstijding te horen kregen en vooral ook: hoe groot het gemis is binnen het gezin. Want Chantal was immers de grote gangmaker. Stralend middelpunt van het gezin.

Ook voor kerst 2019 had ze weer voor iedereen alweer cadeautjes in huis gehaald. Maar uitgerekend op het moment dat de familie eigenlijk aan de kerstdis zou moeten zitten, stonden Bert en Herriët vol verbijstering te kijken naar het levenloze lichaam van hun dochter. Nog besmeurd met bloed, in een lijkzak van de politie.

Diezelfde dag nog werd Wim V. aangehouden. Een psychiatrisch patiënt, die werd begeleid door een zorginstelling en tegen zijn zin vanuit zijn geliefde Almelo was overgeplaatst naar een appartementje in de binnenstad van Hengelo.

Aanvankelijk tastten de ouders in het duister over de man die werd verdacht van de moord op hun dochter, maar later lazen ze op de website van RTV Oost dat Chantal eigenlijk een willekeurig slachtoffer was.

"Een verhaal waar we heel blij mee waren. Want omdat justitie maar niets wilde vertellen over de man die was aangehouden, gingen we iedereen verdenken. Zelfs mensen in onze naaste omgeving", vertelde vader Bert daar eerder over.

Laatste levensteken

Opvallend detail is dat de moord werd opgenomen door de bewakingscamera van een buurtbewoner. Een video-deurbel, die overigens geen beelden maar uitsluitend de audio had geregistreerd. De ouders stonden erop dat tijdens de rechtszaak het gegil van Chantal werd uitgezonden. Juist omdat het haar laatste levensteken was.

Er volgde een aantal slepende rechtszaken, waarbij het er op z'n zachtst gezegd nogal tumultueus aan toeging. Zo werd Wim V. een keer geboeid door parketwachters de rechtszaal binnengebracht omdat hij tijdens het strafproces met veel kabaal de hakken in het zand zette en alle medewerking weigerde.

Tijdens het strafproces maakten de ouders grote indruk door - gebruikmakend van hun spreekrecht - Wim V. rechtstreeks aan te spreken op zijn daden. Uiteindelijk kreeg hij 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Tijdens de rechtszaken werd uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat Wim V. geestesziek is. Reden waarom hij werd begeleid door zorginstelling De Zorgstal in Radewijk, buurtschap bij Hardenberg. Tijdens de rechercheverhoren had V. echter aangegeven dat die begeleiding niet veel meer zou voorstellen dan dat er iemand af en toe een praatje met hem kwam maken.

Explosieve cocktail

En dat terwijl er sprake was van een explosieve cocktail. Van Wim V. was bekend dat hij vanuit het niets extreem agressief kon reageren, aan seksuele obsessies lijdt en een fetisj heeft voor messen. In zijn appartementje ontdekten rechercheurs kort na de moord zeven messen, rondslingerend door de woonstudio.

Oud-begeleiders van Wim V. spraken dan ook hun afschuw uit en vertelden dat Wim V. nooit op zichzelf had mogen wonen. Sterker, ze stellen zelfs dat de 'kerstmoord' nooit had hoeven gebeuren, als V. maar goed was begeleid. Zo hadden zijn oud-begeleiders ooit een speciale vitrine voor V.'s messencollectie gebouwd. Hij mocht ernaar kijken en ervan genieten, maar er niet aan komen.

Nadat het Openbaar Ministerie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melding maakte van de ogenschijnlijk gebrekkige begeleiding van Wim V. stelde de inspectie een onderzoek in. Opvallend is dat de inspectie in het rapport tot de conclusie komt dat er bij De Zorgstal bepaalde zaken niet deugen, maar de 'kerstmoord' en de achtergronden worden geen moment onderzocht. Tot ontsteltenis van Chantals ouders.

Aansprakelijk gesteld

De ouders van Chantal hebben de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost nog in de arm genomen om De Zorgstal juridisch aansprakelijk te stellen, maar de zorginstelling ging deze zomer failliet.

Volgens Yme Drost maakt het bankroet het lastig om de zorginstelling aan te klagen, maar hij zegt nog wel de juridische mogelijkheden te onderzoeken om de directeur persoonlijk aansprakelijk te stellen. "Al is dat juridisch een complex verhaal. Niettemin leggen we ons niet bij voorbaat bij de situatie neer."

Intussen hebben de ouders wel een uitnodiging van de Gezondheidsinspectie gehad voor een gesprek. Daarin zal de IGJ naar verwachting tekst en uitleg geven waarom ervoor is gekozen de zorginstelling in z'n geheel door te lichten en de 'kerstmoord' in dit onderzoek buiten beschouwing te laten. "Waarschijnlijk hebben we in januari dat gesprek", aldus Herriët de Vries.

Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg maakte gisteravond bekend dat er een oplossing is gevonden voor de cliënten van de failliete Zorgstal.

Kerst 2021

Intussen maken Bert en Herriët zich op voor de komende kerstdagen. De kerst waar Chantal zo van kon genieten.

Op het moment dat Nederland vanavond massaal onder de kerstboom kruipt of geniet van het kerstdiner staan Bert en Chantal in Hengelo. Op de plek waar hun dochter twee jaar geleden van het leven werd beroofd. Terwijl ze nietsvermoedend op weg was vanuit haar werk in de binnenstad naar haar geparkeerde autootje. Daarin lagen nog enkele cadeautjes voor andere familieleden klaar om de volgende dag Kerst te vieren. Tot Chantal van achteren werd overrompeld door Wim V., iemand die ze totaal niet kende. Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, zo moesten haar ouders naderhand wrang constateren.

Eerbetoon

Ja, ze gaan dit jaar kerst vieren. Of tenminste, iets wat daarop lijkt. Want uitbundig zal het zeker niet worden. Vanwege corona gaat dat sowieso al niet, maar vooral ook omdat kerst nooit meer hetzelfde zal zijn.

"Eerste kerstdag doen we helemaal niets. Daar zijn we helemaal nog niet aan toe", zegt Herriët. "Tweede kerstdag komen onze beide zonen. Dan gaan we gourmetten. Nee, een kerstboom in de woonkamer hoeft voor ons niet. We hebben er eentje in onze tuinkamer gezet. Daar gaan we dus maar zitten met onze zonen, want dat mag vanwege corona nog net."

"Maar eerst gaan we kerstavond naar Hengelo. Een bloemetje neerleggen op de plek waar Chantal is gevonden. Want dat staat bij ons voorop: Chantal mag niet worden vergeten."