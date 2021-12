ROC van Twente begint met nieuwe opleiding voor zorgreservisten

ROC van Twente gaat als eerste onderwijsinstelling in Nederland een opleiding aanbieden aan zorgreservisten. Dat zijn oud-zorgmedewerkers die hebben aangeboden om in tijden van nood, zoals nu, tijdelijk in de zorg te willen werken.

Zo'n 60 Overijsselse zorgreservisten krijgen de bijscholing, zodat ze kunnen worden ingezet tijdens de coronapandemie. De provincie Overijssel investeert 90 duizend euro in het project.

Overijssel telt 200 zorgreservisten die zich hebben aangemeld bij de Nationale Zorgreserve. Ze hebben in het verleden de zorg gewerkt, maar de sector inmiddels achter zich gelaten. Zestig van hen krijgen een opfriscursus, die in januari begint.

"Dit zijn mensen die graag willen meewerken, maar ze hebben bijscholing nodig", zegt een woordvoerder van de provincie. Per zorgreservist wordt gekeken op welke vlakken er een bijscholing nodig is. Aan de hand daarvan wordt een opleiding-op-maat samengesteld.

Eerste opleiding

Het ROC van Twente is de eerste onderwijsinstelling die een opleiding voor zorgreservisten aanbiedt. Het is de bedoeling dat in de toekomst deze bijscholing ook wordt uitgerold in andere regio's in Nederland.

Zorgreservisten kunnen in tijden van nood bijspringen in verschillende takken van de zorg, zoals in ziekenhuizen, bij huisartsen of in de thuiszorg.