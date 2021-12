Onderzoek naar vier jaar oude gruwelijke 'Kruipruimtemoord' Zwolle heropend

Slachtoffer Denis werd in stukken gevonden in de kruipruimte van de Zwollenaar (Foto: RTV Oost)

Het onderzoek naar de zogenoemde Zwolse Kruipruimtemoord is heropend. Het gerechtshof zou vandaag uitspraak doen in de hoger beroepszaak, maar vindt zichzelf niet goed ingelicht. "Er zijn nog de nodige vragen."

De zaak draait om een omgekomen Zwollenaar, genaamd Deniz. Volgens het OM heeft een vriend en plaatsgenoot hem bijna vier jaar geleden doodgeschoten, in stukken gezaagd en vervolgens verstopt in de kruipruimte van zijn huis aan de Van Zuijlenware. De rechtbank veroordeelde de verdachte eerder tot twaalf jaar cel en TBS. Hij is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Scenario's

De Zwolse verdachte zegt dat het slachtoffer zelfmoord heeft gepleegd en dat hij nog heeft geprobeerd om het wapen weg te trekken. Het gerechtshof wil dat nagegaan wordt of dat een realistisch scenario is.

Daar moet de politie extra onderzoek voor doen. Zo moet bekeken worden waar de bank stond. Op die bank zat volgens de verdachte zijn vriend Deniz. De verdachte heeft echter de bank naar de stort gebracht om sporen te verdoezelen.

Ook wil het gerechtshof dat bloedspatten op de muur en een stukje bot, dat werd teruggevonden in de vitrage, opnieuw worden bekeken.

Metaaldeeltje

Veel vragen zijn er rondom een metaaldeeltje van een halve centimeter groot. Dat deeltje werd in het hoofd van het slachtoffer gevonden en was geen onderdeel van de fatale kogel. Het deeltje had de vorm van een cupje.

Volgens een deskundige zat er hoogstwaarschijnlijk een stuk metaal tussen de loop van het wapen en het hoofd van Deniz, zoals bijvoorbeeld een metalen asbak. Bij zelfdoding zou je nooit een metalen voorwerp voor je hoofd houden, waardoor een misdrijf aannemelijker zou zijn.

Beroep

Volgens de Deventer advocaat Anno Huisman, die de verdachte bijstaat, zou er in de loop van het pistool ook een stukje metaal hebben kunnen zitten. Zijn cliënt werkte veel met plaatmateriaal voor zijn beroep. "In het hele huis slingerden metaaldeeltjes." Het gerechtshof wil nu weten of dat inderdaad een reëel scenario is.

De komende maanden moeten rechercheurs en andere deskundigen aan de slag met de onderzoeksvragen van het gerechtshof. Wanneer de zaak weer verdergaat in de gebouwen van de rechtspraak, is nog niet duidelijk.