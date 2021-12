KNVB maakt speelschema voor tweede seizoenshelft bekend

De KNVB heeft het speelschema voor de tweede seizoenshelft bekendgemaakt. Duidelijk is nu op welke dagen en tijdstippen de Overijsselse clubs hun wedstrijden in het nieuwe kalenderjaar afwerken.

Op vrijdag 14 januari trapt PEC Zwolle om 20.00 uur de tweede seizoenshelft af. In de provinciehoofdstad is Willem II dan de tegenstander. Heracles Almelo, FC Twente en Go Ahead Eagles komen een dag later in actie en treffen respectievelijk NEC (uit), sc Heerenveen (thuis) en RKC Waalwijk (thuis). Het volledige concept programma van de Eredivisie is via deze link te vinden.

Beker

Het speelschema voor de KNVB Beker is eveneens naar buiten gebracht. Het duel in de achtste finales tussen FC Twente en AZ, de huidige nummers 6 en 5 in de Eredivisie, wordt gespeeld op woensdag 19 januari. PEC neemt het diezelfde avond op tegen NAC. Go Ahead Eagles gaat een dag eerder op bezoek bij sc Heerenveen.