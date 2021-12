Bewoners camping Het Berkenven bereiden protest voor: "Ze zetten ons op straat"

Het moet gezegd, camping Het Berkenven heeft betere tijden gekend. De term achterstallig onderhoud is hier zeker van toepassing. Dat neemt niet weg dat een groep permanente bewoners het er prima naar de zin heeft.

Sommigen wonen al meer dan tien jaar op de camping en hebben de oorspronkelijke stacaravan verbouwd tot een fraai onderkomen. Een eigen plek waar tot september van dit jaar niemand hen lastig viel. Ook de gemeente Tubbergen niet, hoewel permanent wonen op de camping natuurlijk niet is toegestaan.

Houtkachel en fraai uitzicht

Het chalet van vaste bewoonster Manon staat aan de achterzijde van het campingterrein. Binnen is het gezellig ingericht. Drie versierde kerstbomen verraden de tijd van het jaar. De brandende houtkachel bij de eettafel verspreidt een aangename warmte. De grote raampartij aan de achterkant van het huisje biedt uitzicht op een groot grasveld omringd door bomen. Manon heeft het onderkomen in enkele jaren getransformeerd tot een gezellig thuis, waar ze helemaal gelukkig is met haar 13-jarige zoon.

Jos Wessels en Manon Agterbosch hopen dat de gemeente Tubbergen iets voor de vaste bewoners wil doen. (Foto: RTV Oost)

Haar 'paradijsje op aarde' moet ze over minder dan twee weken opgeven. Sinds maart van dit jaar heeft de camping nieuwe eigenaren, verenigd in het bedrijf Engbertsdijksvenen Recreatie B.V.. Zij hebben de huurovereenkomsten met alle standplaatshouders opgezegd. Aan het einde van het jaar moet iedereen zijn vertrokken.

"Rotgeschrokken"

Alle standplaatsen komen per 31 december te vervallen. In september werd deze boodschap via een e-mail gedeeld met de vaste bewoners en de overige standplaatshouders. "Mensen zijn zich rot geschrokken", zegt Jos Wessels, die een eindje verderop woont.

Geen van de vaste bewoners had rekening gehouden met het scenario dat ze aan het einde van het jaar huis en haard zouden verlaten. Wessels: "Bij de verkoop van de camping werd ons verteld dat de nieuwe eigenaar de eerste vijf tot tien jaar geen plannen had met het huidige terrein. We zijn bewust voor de gek gehouden met mooie woorden."

De nieuwe eigenaren zouden zich volgens Jos en Manon richten op de bouw van een aantal bungalows op een groot stuk grond naast de camping. "Daar kregen ze echter geen toestemming voor en dus veranderde hun strategie."

Vanuit zijn chalet met buitenkeuken heeft Jos Wessels uitzicht op de zwemvijver. (Foto: RTV Oost)

Engbertsdijksvenen Recreatie B.V. besloot volgens Jos en Manon tot een grote opknapbeurt van de huidige camping. Het hele terrein dient daarvoor te worden schoongeveegd. Een ingrijpende maatregel, waar volgens Jos een dubbele agenda achter schuilgaat. "Als de gemeente nieuwe straten of riolering aanlegt, dan slopen ze toch ook niet een hele wijk? Dit gaat gewoon om een verdienmodel, wat totaal voorbij gaat aan situatie van de huidige bewoners."

Begrip voor penibele situatie

Advocaat Anke Nijenhuis is woordvoerder van de nieuwe eigenaren. Volgens haar hebben de eigenaren begrip voor de penibele situatie waarin mensen zijn gekomen, maar kan deze niet aan de nieuwe eigenaren worden toegeschreven. "Het Berkenven is een erg vervallen camping. Renovatie is noodzakelijk. Dat betekent dat iedereen weg moet. Op 13 december heeft de rechter gezegd dat de ontruiming door mag gaan."

Dat mensen onvoldoende tijd hebben gekregen om hun verhuizing voor te bereiden, bestrijdt Nijenhuis. "In de huurovereenkomsten was een opzegtermijn van twee maanden opgenomen, in de oude overeenkomsten was dit één maand. Om alle huurders meer tijd te bieden zijn de contracten al begin september opgezegd en hebben de mensen tot 1 februari de tijd om hun standplaats te ontruimen. Ze hebben dus ongeveer vijf maanden om hun stacaravan te verkopen of te verhuizen."

"Leeuwendeel is al vertrokken"

Volgens Nijenhuis blijkt dat de meeste huurders daar mee uit de voeten kunnen. "Het leeuwendeel van de recreanten vertrekt netjes of is al vertrokken. Slechts een handvol weigert iedere medewerking. Veel van deze mensen wonen illegaal op de camping. Desalniettemin doen de nieuwe eigenaren ook hun best voor deze groep. Ze hebben zelfs vervangende woonruimte geregeld. Dit aanbod is niet aangenomen, wat betekent dat de illegale situatie van deze mensen voortduurt."

De zwemvijver aan de achterzijde van het campingterrein. (Foto: RTV Oost)

Jos en Manon zijn niet onder de indruk van de toegezegde hulp. "Wij hebben onder dwang die nieuwe huurovereenkomsten moeten tekenen. Daarin staat onder meer dat we na 31 januari alles kwijt zijn. En de woonruimte die werd aangeboden was in Ermelo", zegt Manon. "Daar kan ik met mijn kind, die ook nog eens veel zorg nodig heeft, toch niet zomaar naartoe verhuizen."

Zorgen nemen toe

Met het naderen van het einde van het jaar nemen de zorgen bij de overgebleven vaste bewoners toe. Hoe hun toekomst eruit ziet weten ze niet. Het is ze tot nu toe niet gelukt om een ander huis te vinden. "Weet je hoe moeilijk dat is op de huidige woningmarkt", zegt Jos Wessels. "De mensen die hier wonen hebben geen dikke portemonnee."

Nu de nieuwe eigenaren vast lijken te houden aan de datum van 31 december, verwachten de bewoners actie van hun gemeente Tubbergen. Die heeft volgens hen jarenlang gedoogd dat ze permanent op de camping woonden. Wessels: "Het werd zelfs gefaciliteerd vanuit het gemeentehuis".

Jozef en Maria

Om de gemeente te doordringen van de ernst van de situatie, laten de bewoners morgenochtend (vrijdag 24 december) van zich horen. "We gaan met een kleine groep naar het gemeentehuis. Een protestactie", zegt Manon. "Een aantal gaat verkleed als Jozef en Maria en als ezel. Dat past wel bij de kerstgedachte en de boodschap die we over willen brengen."

Een woordvoerster zegt dat het gemeentebestuur op de hoogte is van de protestplannen van de permanente bewoners. Ze vraagt zich wel af of de bewoners bij het gemeentehuis aan het goede adres zijn. "Volgens mij is de eigenaar van het terrein aan zet."

"We doen een beroep op de zorgplicht van de gemeente Tubbergen", legt Jos Wessels uit. "Sommige mensen hebben echt goed hun best gedaan om een ander huis te krijgen, maar dat is niet gelukt. We hebben meer tijd nodig. De gemeente moet ons helpen."