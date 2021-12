Boosteren in De Grolsch Veste gaat vanaf maandag net even anders: "Mensen worden op een rij gezet"

Het gaat hard met de boostervaccinaties in Twente. Zorgmedewerkers stellen hun vakanties uit en werken de komende periode extra om zoveel mogelijk mensen een boosterprik te geven. "Een monsterlijk grote opgave", noemt GGD-directeur Reinier van Broekhoven het. Inmiddels zijn er 68.000 prikken gezet in Twente en wordt er vanaf volgende week flink opgeschaald. Half januari moet de teller in de regio op ruim 300.000 staan.

Om dat aantal te halen wordt in De Grolsch Veste op een andere manier gevaccineerd dan we gewend zijn. Vanaf maandag kunnen mensen die in aanmerking komen daar terecht voor een prik. "In plaats van dat mensen naar een hokje gaan, zal de vaccinatiemedewerker nu langs mensen lopen die naast elkaar op een stoel zitten", aldus Van Broekhoven. "Het is een nieuwe manier van handelen en op deze manier willen we nog sneller boosteren."

Op dit moment worden er zo'n veertig mensen per uur per vaccinatiemedewerker geprikt. "Dat zal straks met tientallen omhoog gaan", zegt de GGD-directeur. "Het is ook een goede manier om ervoor te zorgen dat wij rond kerst en oud en nieuw de aantallen halen die we willen halen."

Omikronvariant

En dat is volgens hem belangrijk, gezien de zeer besmettelijke omikronvariant die in Nederland aanwezig is. Inmiddels zijn er in Twente twee besmettingen met deze variant officieel vastgesteld. "De testen die wij afnemen gaan naar het RIVM en die constateert dan dat deze variant aan de orde is." Volgens Van Broekhoven ligt het werkelijke aantal stukken hoger, want niet alle testen worden onderzocht op de nieuwe variant.

Al dat boosteren vraagt opnieuw veel van zijn medewerkers, weet Van Broekhoven. "Ik heb ongelooflijk veel waardering voor al die mensen die ook tijdens de feestdagen gewoon doorgaan ten behoeve van ieders welzijn. We zullen ons best doen, maar ik maak me af en toe wel een beetje zorgen om de druk."

Over de grens boosteren

Sommige, vooral jonge, Nederlanders kunnen niet wachten op een boosterprik. De een wil 'm hebben om medische redenen, de ander om op wintersport te kunnen. Ze gaan de grens over om zich in Duitsland te laten vaccineren. Van Broekhoven ziet daar niet direct kwaad in.

"Het is belangrijk dat iedereen een boosterprik haalt. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is voor de bescherming van de hele bevolking. Men zal er wel zelf zorg voor moeten dragen dat de administratie goed geregeld is en dat de QR-code beschikbaar komt voor hen. Wij beginnen met de hogere leeftijden en gaan dan steeds meer naar de jongere categorie mensen. Daar zit nu ons belang."