Huisuitzetting voor kerst dreigt voor jonge Almelose die beide ouders verloor, Kamerleden vragen minister in te grijpen

De Almelose woningcorporatie eist van de 20-jarige vrouw dat ze op uiterlijk 23 december (morgen dus) een contract tekent. In dat contract staat dat ze ermee akkoord gaat dat ze binnen twee jaar alsnog vertrekt uit haar woning. Tekent ze niet, dan moet ze van de woningcorporatie per direct haar huis uit.

Het doet denken aan de situatie van Enschedese zussen Fabiënne (20) en Valerie (18). Zij dreigden eerder dit jaar na het overlijden van hun moeder uit hun huis te worden gezet. Na landelijke media-aandacht en Kamervragen, werd die uitzetting uiteindelijk op het allerlaatste moment voorkomen.

'Onmenselijk'

Koerhuis, Van der Plas en mede-indiener Pieter Grinwis (ChristenUnie) hopen dat met hun vragen en oproep aan Ollongren, opnieuw een huisuitzetting wordt voorkomen. "Want dit kan toch helemaal niet!?", zegt Van der Plas verontwaardigd. "Wie zet nou een meisje dat net haar ouders heeft verloren op straat? Hoe onmenselijk ben je dan?"

Van der Plas is niet te spreken over de druk die de corporatie op het meisje uitoefent. "Ze wordt eigenlijk gevangen gezet door die corporatie. Ze zeggen: take it, or else... Dan moet ze per direct haar huis uit. Dat is toch geen manier van doen!?"

Wie zet nou een meisje dat net haar ouders heeft verloren op straat? Hoe onmenselijk ben je dan? Caroline van der Plas, Kamerlid (BBB)

"We hopen dat iemand wakker wordt daar, bij die woningcorporatie", zegt Van der Plas. Het Deventer Kamerlid voegt er voor de zekerheid aan toe dat de vragen het eigen initiatief zijn van de Kamerleden, en dus niet de 20-jarige vrouw mogen worden aangerekend. "Het is onze taak het kabinet te controleren, dan mogen ze háár dit niet kwalijk nemen. Het is te triest voor woorden dat ik dit erbij moet zeggen..."

Gedragscode

Eerder deze week werd juist bekend dat minister Ollongren er met een gedragscode voor wil zorgen dat meerderjarige kinderen niét meer binnen twee maanden hun huurhuis uit hoeven, als hun ouders overlijden. Dat deed ze na een motie van Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte, die naar aanleiding van het verhaal van de Enschedese zussen vroeg de schrijnende uithuisplaatsingen te voorkomen. De hele Tweede Kamer steunde die motie.

Volgens de stichting Weeswijzer is de gedragscode echter geen oplossing: "Die biedt geen garanties en houdt geen rekening met de belangen van het kind", zei directeur van Weeswijzer, Jojanneke van den Bosch, daar eerder deze week over. "De corporaties willen het liefst dat weeskinderen vertrekken, zodat ze gezinnen in gezinswoningen kunnen plaatsen."

Wetsvoorstel

Ook Koerhuis vindt de code geen oplossing. Hij werkt daarom samen met zijn collega's Van der Plas en Grinwis aan een wetsvoorstel, dat uithuisplaatsingen van meerderjarige weeskinderen moet voorkomen, en hun rechten beter borgt.