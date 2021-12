Van Wonderen ziet kansen voor Go Ahead Eagles tegen PSV

"Een half jaar geleden hebben we ze goed bestreden", doelt de oefenmeester van Go Ahead Eagles op de nipte nederlaag (1-2) die zijn elftal in de slotfase eind september leed tegen PSV. "We konden ons toen goed in de wedstrijd vechten, mede in samenwerking met het publiek. In die wedstrijd gaven we onszelf de bevestiging dat we competitief zijn in de Eredivisie. We speelden erg goed."

Strijdplan

Van Wonderen ziet dan ook kansen in Eindhoven. "Een voordeel voor ons is dat ze wat jongens missen, maar ze hebben gigantisch veel kwaliteit en mogelijkheden om dat op te kunnen vangen. We moeten met een goed plan komen morgen, en we hebben wel een idee hoe we PSV tegemoet willen treden", besluit Van Wonderen, die het morgen in het Philips Stadion moet doen zonder de geschorste Deijl en de geblesseerden Cardona en Martina.

Radio Oost

De wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles vangt donderdagavond om 18.45 uur aan en is te volgen op Radio Oost.