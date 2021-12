FC Twente verspeelt plek vier diep in blessuretijd tegen FC Utrecht

FC Twente dacht lange tijd het jaar uit te gaan als nummer vier van Nederland, maar kreeg op bezoek bij FC Utrecht diep in blessuretijd alsnog een enorme domper te verwerken. In de zesde minuut van de extra tijd bepaalde Mahi de eindstand op 1-1, waardoor FC Twente alsnog met een zuur gevoel de feestdagen in zal gaan.

Zoals wel vaker dit kalenderjaar was FC Twente vroeg bij de les en kwam het vrij vlot op voorsprong. Van Wolfswinkel was na een kwartier spelen alert en strafte geschutter van Van der Hoorn genadeloos af. Hij ontfutselde de Utrecht-verdediger de bal en schoot vervolgens uit de draai knap en hoog raak: 0-1. Een bijzonder doelpunt voor de topschutter van FC Twente, die tussen 2009 en 2011 tot 60 competitiewedstrijden in het shirt van FC Utrecht kwam.

Rood Sadílek

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor FC Twente, totdat de arbitrage ingreep. Sadílek vloerde Douvikas met een elleboogstoot, waarna Martens de zwaarst mogelijke straf koos en Sadílek met een directe rode kaart van het veld stuurde. De VAR in Zeist kon zich vinden in de beslissing van de arbiter en de Enschedeërs moesten verder met tien man.

Twents fort

FC Twente nam de verdedigde stellingen in en probeerde met man en macht een Utrechtse gelijkmaker te voorkomen. Als er één ding is wat de eerste seizoenshelft wel heeft uitgewezen, is het dat de defensie van de Tukkers maar moeilijk te kraken is. En dat is voor een groot deel te danken aan Unnerstall, die zich ook in de Domstad weer onderscheidde met enkele fraaie reddingen en leiding gaf aan het Twentse fort.

Gelijkmaker

FC Twente leek knap stand te houden, maar uiteindelijk ging het alsnog mis voor het elftal van Jans. In één van de laatste aanvallen van de wedstrijd was het alsnog raak voor FC Utrecht. Het stond heel even niet goed achterin bij FC Twente, waarna Mahi optimaal profiteerde en de eindstand op 1-1 bepaalde. Een enorm zure gelijkmaker voor FC Twente, dat nu niet als nummer vier maar als nummer zes aan het kerstdiner gaat.

FC Utrecht - FC Twente 1-1

0-1 Van Wolfswinkel (17)

1-1 Mahi (90+6)

Arbiter: Martens

Geel: Douvikas, Van der Maarel, Timber; Oosterwolde, Zerrouki

Rood: Sadilek (51)

FC Utrecht: Paes; Timber, Van der Hoorn, Van der Maarel, Zagre (Warmerdam/62); Maher, Ramselaar (Balk/79); Gustafson (Boussaid/71), Van Overeem (Van de Streek/62), Mahi, Douvikas

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Ugalde/86), Hilgers, Pröpper, Oosterwolde (Smal/62); Zerrouki, Vlap (Bosch/54), Sadílek; Misidjan (Pleguezuelo/62), Van Wolfswinkel (Rots/86), Limnios (Everink/86)