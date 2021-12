Heracles doet zichzelf tekort in jaarafsluiter tegen Cambuur

Heracles Almelo heeft 2021 afgesloten met een gelijkspel tegen SC Cambuur. Als er een ploeg was die het verdiende om te winnen was het die van Frank Wormuth, maar zover kwam het niet. Het werd 1-1 in Erve Asito.

In de vrieskou hadden beide ploegen even nodig om warm te draaien. Het was Heracles dat na een minuut of twintig de eerste grote kans van de wedstrijd aan Cambuur schonk. De thuisploeg had echter geluk dat Blaswich wél stond op te letten, waardoor hij een treffer van Uldrikis voorkwam. Aan de andere kant zorgde Sonny Stevens, voormalig doelman van FC Twente en Go Ahead Eagles, dat Sierhuis zijn derde doelpunt van het seizoen maakte.

Plaaggeest

Het was een invaller die na een uur voetbal de ban brak. Opnieuw was Breij de plaaggeest die Heracles pijn deed. Net als eerder dit seizoen in Leeuwarden wist hij ook nu het net te vinden. Breij was het eindstation van een gelukkige combinatie door het hart van de Almelose defensie. De bezoekers hadden nét dat beetje geluk waar het bij Heracles aan ontbrak. Wederom was het Sierhuis die een grote kans kreeg, maar zijn knappe kopbal rolde rakelings langs de paal.

Kiomourtzoglou

Wormuth probeerde wat te forceren met het inbrengen van Bakis, die vervolgens niet lang nodig had om gevaarlijk te worden. Maar het zat Heracles lang niet mee vanavond. Want ook Bakis kreeg te maken met Stevens. Met zijn teen voorkwam de sluitpost een treffer van Turks-Duitse spits. Toch bleek ook Stevens te kloppen. Hij liet een schot van Laursen los, waarna Kiomourtzoglou - die afgelopen weekend tegen Groningen ook al scoorde - er als de kippen bij was om de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Slotoffensief

Met nog tien minuten op de klok startte Heracles haar slotoffensief. De Almeloërs voerden de druk flink op en voetbalden om te winnen, maar Cambuur hield succesvol tegen. Heracles werd niet beloond voor de moed die het toonde in de laatste minuten en hield zodoende slechts een puntje over aan de laatste wedstrijd van het kalenderjaar.

Heracles Almelo - SC Cambuur 1-1

0-1 Breij (59)

1-1 Kiomourtzoglou (78)

Arbiter: Lindhout

Geel: Laursen, Rente, Bangura

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, De la Torre, Schoofs (Sierra/65); Laursen (Szöke/82), Sierhuis, Basacikoglu (Bakis/65)

SC Cambuur: Stevens; Van der Meer, Mac-Intosch, Schouten, Bangura; Jacobs (Breij/46), Hoedemakers, Maulun (Paulissen/82); Doodeman (Tol/89), Uldrikis, Kallon