Overijsselse Kamerleden dienen wetsvoorstel in: meerderjarige weeskinderen tot 27ste in ouderlijk huis

Het komt nu zo'n tachtig keer per jaar voor dat meerderjarige kinderen (tussen de zestien en dertig jaar) uit hun huurhuis worden gezet, kort nadat hun ouders zijn overleden. In de leeftijd tot 23 jaar gebeurt dat veertig keer per jaar. "Het is een relatief kleine groep, maar de pijn is ontzettend groot", zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte.

Eerder deze week zei minister Ollongren er ook voor te willen zorgen dat meerderjarige kinderen niet binnen twee maanden hun huurhuis uit hoeven, als hun ouders overlijden. Ze kondigde een wet aan, en kwam met een gedragscode. Maar die is volgens Koerhuis niet genoeg: "Het is geen oplossing, het helpt niet. Dat zie je aan het twintigjarige meisje in Almelo dat uit huis dreigt te worden gezet."

Huur verplicht omlaag

Met de wet willen Koerhuis, Van der Plas en Pieter Grinwis (ChristenUnie) er dus voor zorgen dat kinderen tot hun 27-ste in hun huis kunnen blijven wonen. Woningcorporaties moeten weeskinderen straks verplicht informeren over hun rechten, en daarnaast staat in de wet dat de huur voor de weeskinderen verplicht omlaag gaat tot maximaal 442 euro. "Zodat ze huurtoeslag kunnen krijgen", motiveert Koerhuis.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte. (Foto: RTV Oost / Michel Korndorffer)

Huurders tot 23 jaar hebben namelijk geen recht op huurtoeslag, als de huur boven de 442 euro per maand uitkomt, terwijl de gemiddelde huur van sociale huurwoningen 561 euro per maand is. Koerhuis: "Gemiddeld gaat het dus om een huurverlaging van 119 euro per maand." Die kosten moeten voor rekening komen van de corporatie.

Ook bij één overleden ouder

De wet regelt ook dat kinderen van wie de ene ouder overlijdt, terwijl de andere ouder nog wel leeft maar uit beeld is, óók tot hun 27-ste levensjaar in hun woning kunnen blijven wonen. Dit was het geval bij de Enschedese zussen Fabiënne (20) en Valerie (18) Valk uit Enschede.