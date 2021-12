Automobilist zwaargewond bij ernstig ongeluk in Enschede

De inzittende van de auto werd door de klap uit het voertuig geslingerd. Een deur van de auto ligt meters verderop.

Traumaheli

Er werd een traumahelikopter opgeroepen maar die is later geannuleerd. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede.

De weg is afgesloten voor onderzoek door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). De politie doet sporenonderzoek op de plaats van de aanrijding. Een telefoon die in de auto lag, is in beslag genomen voor onderzoek.

Ravage

De plek van het ongeluk is een ravage. Onderdelen liggen over tientallen meters verspreid. De weg moet worden gereinigd. De Hendrik ter Kuilestraat is de komende uren afgesloten voor alle verkeer. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.