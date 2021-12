Balende Wormuth: "Doelpunten kopen? Dat helpt ons ook niet"

"Deze wedstrijd was typerend voor de gehele eerste seizoenshelft. Veel kansen creëren, geen doelpunten maken en dan 1-1 spelen. We hebben tien kansen gehad, maar het is altijd hetzelfde. Ik begrijp het gewoon niet en ik word er een beetje moe van om daar telkens over te praten. Het is tijd om op vakantie te gaan", zegt Wormuth na afloop van het duel met Cambuur.

Vertrouwen

Heracles verzamelde uit de achttien duels voor de winter achttien punten. Toch maakt Wormuth zich geen zorgen. "Ik heb vertrouwen, ondanks dat we slechts achttien punten hebben. We krijgen genoeg kansen, maar hebben alleen geen aanvallers die ze om weten te zetten in doelpunten. Dat is het probleem", vervolgt hij.

Spits kopen?

Of er in de winter nog een scorende spits naar Erve Asito komt? "Dat helpt ons ook niet. We krijgen toch geen speler die direct tien doelpunten voor ons maakt? Neem Kutucu, die kwam afgelopen winter van Schalke 04. Iedereen denkt dan: dat is wat bijzonders. Maar dat was ook niet zo. Iemand die fit is en doelpunten maakt, komt niet in de winter naar Heracles. Daar geloof ik niet in", aldus Wormuth.