Pröpper: "Had niet verwacht dat de gelijkmaker nog zou vallen"

FC Twente was enorm dicht bij wéér een overwinning én plek vier in de Eredivisie, maar zag FC Utrecht in extremis alsnog op gelijke hoogte komen. Diep in blessuretijd bepaalde Mimoun Mahi de eindstand op 1-1. Enorm zuur, vond ook Twente-captain Robin Pröpper.

"Ik denk dat we het goed hebben vandaag. Maar dan is het wel extra zuur dat je hem niet over de streep weet te trekken", zegt Pröpper, die stiekem al dacht dat de buit binnen was. "Ik had niet verwacht dat-ie nog zou vallen, want ik vond dat we echt goed verdedigden. We gaven misschien één kans weg en die pakte Lars (doelman Unnerstall, red.) geweldig. Verder was er eigenlijk niet veel aan de hand. Helaas viel het doelpunt alsnog."

Zwaar gestraft

Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Sadilek, waardoor FC Twente bijna de gehele tweede helft met tien man speelde. "Ik vond het wel redelijk zwaar gestraft. Zijn arm hoort daar misschien niet. Maar ook dat doet Utrecht goed, want zij staan er direct met zijn allen bovenop. Dit is echt zonde. Het is extra zuur dat de gelijkmaker uiteindelijk nog valt. Uiteraard baal ik enorm, omdat ik het gevoel had dat we 'm over de streep konden trekken", aldus Pröpper.