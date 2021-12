KNMI: tot middaguur code oranje in Overijssel

'In het noorden en midden is er vanochtend lokaal kans op gladheid door ijzel of lichte winterse neerslag. De gladheid verdwijnt in de ochtend van het westen uit, in het noordoosten blijft de kans op gladheid tot in de middag bestaan', schijft het KNMI.

De meeste neerslag valt in het noorden van het land, maar ook Overijssel krijgt een veeg uit de pan. Daarachter wordt het vanmiddag wel droog", zegt RTV Oost-weervrouw Margot Ribberink.

'Spekglad'

"De wegdektemperaturen liggen in heel Overijssel. onder het vriespunt. Er komt een gebiedje met neerslag aan. En ja, regen op een bevroren ondergrond: dan is het in een keer spekglad", legt Ribberink uit.

Het KNMI adviseert weggebruikers om hun rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen volgen.

Vanmiddag droog

Hoelang de gladheid aanhoudt is nog de vraag. "Vanuit het westen komt zachte lucht naar ons toe. De temperaturen zullen in het loop van de ochtend op de meeste plaatsen boven het vriespunt uitkomen, zeker vanmiddag. Uiteindelijk wordt het vanavond misschien wel een graadje of 4. Dan is de gladheid natuurlijk wel voorbij.

Eerder had het KNMI al code geel afgekondigd voor vandaag, dat is dus verhoogd. Code oranje geldt vanaf 08.00 en duurt tot 12.00 uur.