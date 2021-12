Muzikant Fokko vond inspiratie tijdens corona en scoort een hit met Karin Heeft Geen Corona

Ironisch genoeg had Karin - een oud-collega van een muziekschool waar Fokko werkte - wel corona. "Thuis begon ik op zolder met het maken van het nummer. Ik dacht dat Karin niet bestond. Maar het bleek dat ik toch onbewust inspiratie had opgedaan, want Karin had wel corona." Fokko nam contact op met haar. "Ze kon er wel om lachen, het ging gelukkig ook goed met Karin."

Op de zolderkamer

Fokko maakte het nummer op zijn zolderkamer, waar hij een zelfgebouwde studio heeft met een hokje om te zingen. "In een dag was het nummer klaar. Ik had alles gezongen en ingespeeld. De drums heb ik met een computerprogramma er als het ware ingezet."



Normaal zouden Fokko en zijn band, bestaande uit Gelke Boontje, Jurro Brouwers en Sebastian Bruinewoud, de studio ingaan. Dat ging anders door corona. "De drummer, Gelke Boontje, heeft bijvoorbeeld niet gespeeld. Mijn ruwe versie is naar een mixer gegaan, hij heeft er een mooie radioversie van gemaakt."

Het nummer werd vaak gedraaid op verschillende radiostations. "Een radiostation was zelfs zo enthousiast dat ze hadden gevraagd of we het nummer niet eerder uit konden uitbrengen."

Inspiratie tijdens corona

De inspiratie kwam in december vorig jaar. Inmiddels is Fokko de laatste hand aan het leggen aan zijn EP die in januari gaat verschijnen. Maar gevoelige coronanummers schrijven, daar voelde Fokko niet zo veel voor. "Er staan twee nummers op over corona. Karin Heeft Geen Corona is daar één van. De rest gaat niet over corona."