Kaarsjes branden ook dit jaar op Canadese begraafplaats, maar zonder publiek

Normaal gesproken komen er tijdens kerstavond honderden mensen naar de Canadese begraafplaats om de ceremonie bij te wonen. De kaarsjes worden dan door kinderen van de basisscholen uit Holten neergezet. Veel bezoekers hebben ooit zelf ook een kaarsje neergezet op 24 december. Maar door het coronavirus en de lockdown kan de ceremonie voor het tweede jaar op rij niet doorgaan.

Geen kaarsjes op kerstavond is ondenkbaar. Mark Fraser, voorzitter SVNF

Door De Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten (SVNF) is daarom besloten de kaarsjes in alle beslotenheid vanmiddag al neer te zetten. "De soldaten die hier liggen zijn ons dierbaar. Ze zijn onderdeel van de gemeenschap geworden en daarom moeten wij ze eren. Geen kaarsjes op kerstavond is ondenkbaar", zegt voorzitter Mark Fraser van SVNF.

Jonge generatie

Onder meer kinderen van de handbalvereniging in Holten plaatsten de kaarsjes bij de 1394 graven. "Wij vinden het wel een beetje spannen, maar ook wel goed", zegt één van hen.

Bij ieder graf staan de kinderen even stil als ze het kaarsje neergezet hebben. "Dan denk ik aan hoe ze voor ons gevochten hebben".

Gaston Nadeau

Speciale aandacht was er vanmiddag voor het levensverhaal van de Canadese soldaat Gaston Nadeau geboren in 1921 in Quebec Canada. Hij overleed op zaterdag 12 mei 1945, zeven dagen na de bevrijding. Tonnie Vehof van de historische Vereniging Diepenheim zocht zijn levensverhaal uit.

Een zwempartijtje in de buurt van Diepenheim werd Gaston vlak na de bevrijding fataal. Zijn manke been dat hij overhield aan verwondingen tijdens de oorlog in Italië, zorgde ervoor dat hij in te diep in het water kwam en niet zelfstandig naar de kant kon komen. Vrienden konden hem niet meer redden. Gaston kwam, ondanks dat hij de slagvelden had overleefd, op 24-jarige leeftijd door verdrinking om het leven. Het eerste kaarsje werd vanmiddag bij zijn graf geplaatst