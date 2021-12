Na dramatische wending Olympische Spelen traint Reshmie Oogink weer: "Maar Tokyo blijft open wond"

Als klein meisje wist ze het al zeker, ze wilde naar de Olympische spelen. “Op de basisschool moesten we tekenen wat we wilden worden en daar tekende ik dat ik naar de Spelen wilde”, zegt Oogink. "London is niet gelukt, maar Rio wel. Dat was een geweldig moment."

Blessureleed

Op een paar seconden na miste ze de halve finale, maar opgeven deed ze niet. “Het was zuur om al in de kwartfinales te stranden, maar daarna gaat al heel snel de knop om en besluit je door te gaan.”

De weg naar Tokyo was echter alles behalve makkelijk. “Ik scheurde heel snel na de Spelen mijn kruisband en daardoor heeft mijn leven tussen 2016 en 2019 in het teken gestaan van revalidatie.” Toch lukt het haar om zich te kwalificeren voor Tokyo, maar een positieve coronatest gooide op het allerlaatste moment roet in het eten.

Aan de keukentafel kijkt ze video’s terug die ze in haar quarantainetijd in Tokyo heeft gemaakt. “Na het telefoontje van de arts verandert alles in één groot zwart gat. Je bent zo ver weg van alles en iedereen en je droom is naar de klote”, legt ze uit. “Maar ik wilde mijn familie weer aan het lachen krijgen dus ik besloot spelletjes te verzinnen.”

Als ze er nu naar kijkt kan ze er om lachen, als is het ook een beetje als een boer met kiespijn. “Ik kan nog steeds niet precies uitleggen hoe ik het toen heb ervaren. Het was zo bizar.”

Na terugkomst moest ze zichzelf opnieuw vinden. “Ik kwam echt als een zombie thuis, had nergens zin in. Dan dacht ik: “ik moet ook weer verder over een paar maanden.”

Einde carrière

Meteen na de positieve test liet ze weten dat dit het einde van haar carrière was. “Toen reageerde ik uit pure emotie”, blikt Oogink terug. “Je leeft er zo naar toe. Je leven staat in het teken van de Spelen. En dan stort alles ineens in.” Toch is ze nu niet meer zo stellig als toen. “Ik weet nog niet wat ik met mijn topsportcarrière ga doen. Eerst weer fit worden.”

Reshmie Oogink traint weer (Foto: RTV Oost)

Want 10 dagen nauwelijks bewegen, nadat je zo intensief getraind hebt is een behoorlijke aanslag op je lichaam. “Mijn conditie was compleet weg. Ik moest voor mijn gevoel weer op nul beginnen.” Toch ging de knop weer om. “Sporten zit zo diep in mij. Ik wil kijken wat ik weer op kan bouwen.”

Zo'n belangrijke beslissing neem je niet in een paar maanden Reshmie Oogink

Nu traint ze weer drie keer per week en oefent ze weer met Bobby. “Bobby is mijn teakwondo-dummie. Die krijgt wel het nodige te verduren”, zegt ze lachend. Dat ze af en toe weer met hem traint is een grote stap. “Ik had daar toen ik terugkwam de energie niet voor, maar ook nog geen behoefte aan."

De laatste maanden hebben voor Reshmie in het teken gestaan van kleine stapjes zetten, langzaam naar het oude niveau. “Het feit dat ik nu weer met een glimlach naar de training kan is het allerbelangrijkste”, zegt ze. “En waar ik uitkom weet ik nog niet. Dat zie ik wel. Een beslissing over je sportcarrière neem je niet in een paar maanden.”