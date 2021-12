Rembrandt schilderde ooit een Hasselter timmerman, maar waar is het schilderij?

De Hasselter heet Jacob Wesselsz Wiltingh, een meester-timmerman die in 1661 overleed. Rembrandt schilderde een portret van hem, waarschijnlijk toen hij nog leefde. Wilthingh was tien jaar voor zijn dood van Hasselt naar Amsterdam verhuisd.

Nabetaling

Het schilderij werd ontdekt in documenten waarin na de dood van Wiltingh, zijn boedel werd beschreven. "Het was eigenlijk zijn administratie", zegt onderzoeker Mark Ponte. Ponte deed samen met Erik Schmitz onderzoek naar dit schilderij van Rembrandt.

"In de boedelstukken stond dat Rembrandt nog geld van Wiltingh kreeg." In 1663 kreeg de bekende schilder een nabetaling van 15 gulden en 14 stuivers voor het maken van het schilderij van de Hasselter.

In het achrief stond: 'Betaelt aen Rembrant de schilder voor schilderen vande overleden f. 15:14:-'.

De vondst van deze Rembrandt is het werk van onderzoekers Mark Ponte and Erik Schmitz. Zij doen onderzoek naar archiefstukken in het Amsterdamse Stadsarchief. Daarin ligt voor 3,5 kilometer aan archiefmateriaal. Met speciale 'handschriftherkenningssoftware' wordt de geschreven tekst omgezet naar digitale stukken. Op dit moment zijn 9 miljoen stukken gescand, ongeveer de helft van het hele archief. In dit onderzoek werd ook informatie over het schilderij van de timmerman uit Hasselt ontdekt.

De 15 gulden en 14 stuivers was overigens niet het hele bedrag dat Wiltingh voor zijn portret betaalde. Dit was een restant van een groter bedrag dat Wilthingh had betaald toen hij nog in leven was. Vermoedelijk had Wiltingh ook al zo'n 75 gulden aanbetaald.

Wie is Jacob Wesselsz Wiltingh?

Jacob Wesselsz Wiltingh komt dus uit Hasselt. Wanneer hij werd geboren, is niet helemaal bekend. Tien jaar voor zijn dood vestigde hij zich in Amsterdam. Dat was in 1651. Wiltingh was waarschijnlijk niet getrouwd en had geen kinderen.

Volgens de onderzoekers viel Wilthingh in de 'stedelijke middenklasse'. Hij was actief als projectontwikkelaar en betrokken bij veel bouwprojecten. Hij bouwde rond 1660 een huis aan de Jonkerstraat in Amsterdam. Op het eiland Kattenbeurg bouwde hij vijf huizen en ook timmerde hij de kap van de Hervormde kerk in ’s-Graveland.

Ook was hij betrokken bij de bouw van de kap van het Amsterdamse stadhuis op de Dam. Nu is het stadhuis beter bekend als het Paleis op de Dam. Dat is ook voor de Amsterdammers een bijzonder feit, want van de bouw van het stadhuis is weinig bekend.

Het Paleis op de Dam, het vroegere stadhuis van Amsterdam (Foto: ANP / Hollandse Hoogte / DIJKSTRA BV)

Jacob Wesselsz Wiltingh overleed in 1661, na een ziekte. Op 17 mei van dat jaar werd hij begraven in de Nieuwe Kerk. Zijn begrafenis was er eentje die 'goed verzorgd' was, zo staat in het onderzoek. Voor de gasten was er na de begrafenis eten en drinken geregeld.

Waar is het schilderij?

In de archiefstukken staat dus het bestaan van het schilderij vermeld. Maar de vraag is waar het werk op dit moment is. Dat is niet bekend. Meer informatie zou te vinden kunnen zijn in het testament van Wilthingh, maar dat ging verloren bij een brand in 1762.

Het is bekend dat het werk in de periode 1661-1666, na de dood van Wiltingh, niet verkocht is. Na zijn dood waren er volgens Ponte drie mogelijke bestemmingen van het schilderij: zijn zus, een neef of de persoon die boedel van Wilthingh afwikkelde. "Maar het kan ook zijn dat ze het daarna verkocht hebben."

In die tijd kochten buitenlandse handelaren veel schilderijen van Rembrandt in Amsterdam, dus de kans is ook reëel dat het portret van de timmerman uit Hasselt naar het buitenland is gegaan.

Armen in de zij

Wel hebben Ponte en Schmitz aanknopingspunten in de zoektocht naar het schilderij. Eigenlijk is er in het gehele oeuvre van Rembrandt maar één kandidaat aan te wijzen. Dat is een portret dat Rembrandt in 1658 schilderde. Daarvan is nooit bekend geworden wie de geportretteerde is. Het schilderij heet 'Portret van een man met de armen in de zij'.

Rembrandt, Portret van een man met de armen in de zij (1658) (Foto: Agnes Etherington Art Centre / Bernard Clark)

Dit schilderij hangt op dit moment in een museum in Canada. "Net zoals andere schilderen van Rembrandt is het veel geld waard", zegt Ponte. Hij schat de waarde zeker boven de honderd miljoen euro.

Maar toch denkt Ponte niet dat Wiltingh de man is die op het 'Portret van een man met de armen in de zij' staat. Ponte denkt zelfs dat de kans groter is dat hij het niet is, dan dat hij het wel is. "We weten bijvoorbeeld dat er schilderijen van Rembrandt zijn verdwenen en dat er ook nog heel veel niet zijn gevonden."

Nog 9 miljoen stukken

De vraag is of er ooit nog uitsluitsel komt. "Dat hopen we natuurlijk wel", zegt Ponte. De 9 miljoen niet-gescande archiefstukken uit het Amsterdamse Stadsarchief zouden de sleutel naar de oplossing moeten zijn.

Maar die stukken moeten dus eerst nog allemaal gedigitaliseerd worden. Dan bestaat er een kans dat Ponte en Schmitz nieuwe aanknopingspunten vinden in het onderzoek naar het portret van de Hasselter timmerman Jacob Wesselsz Wiltingh.

Ponte en Schmitz schreven een stuk in de Kroniek van het Rembrandthuis. Dat artikel is hier te lezen (in het Engels).