In 100 uur het jaar uit met RTV Oost!

Het einde van het jaar nadert en RTV Oost begint met het aftellen naar het nieuwe jaar. We tellen de laatste 100 uur af met mooie terugblikken op 2021, theater, documentaires en film. De aftrap op TV Oost is op maandag 27 december om 20.00 uur met de kaskraker: De Beentjes van Sint-Hildegard. Hieronder een opsomming van alle programma’s die je de komende week kunt zien en horen op RTV Oost.

TV Oost maandag 27/12

Gids in het kort:

17.05: 2021 Verhaal

17.20: Oliebollenexpress

17.30: Dag 2021 – De Oosttribune

20.00: De Beentjes van Sint Hildegard

***

2021 Verhaal

Doodgeslagen in Lissabon: ouders herdenken Martine.

In augustus werd Martine uit Enschede in Lissabon omgebracht. Haar vriend Damian is de verdachte; hij zou de 20-jarige vrouw hebben doodgeslagen. Verslaggever Emiel Houben zoekt de ouders van Martine op.

17.05 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Oliebollenexpress

Moddervet het jaar uit met De Oosttribune Oliebollenexpress. Oliebollenbakkers Bert van Losser en Bas Nijhuis bakken ze bruin. En, ja natuurlijk, Jan van Staa deelt de oliebollen uit. Of toch niet? Chaos.

17.20 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Dag 2021: De Oosttribune

De mannen van de Oosttribune hebben het over de meest opvallende voetbalmomenten van het afgelopen jaar. Transfers, winst en verlies, met en zonder publiek. Je ziet het in het voetbaljaaroverzicht.

17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Beentjes van Sint-Hildegard

De Beentjes van Sint-Hildegard is de allereerste Twentse bioscoopfilm die in heel Nederland werd gedraaid. Maar met een universeel verhaal over Jan en Gedda. Gedda houdt zó veel van Jan dat hij het er na 35 jaar ineens benauwd van krijgt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen... Een komisch drama met Herman Finkers, Johanna ter Steege en Leonie ter Braak die werd uitgeroepen tot Beste Nederlandse Film.

20.00 uur.

TV Oost dinsdag 28/12

Gids in het kort:

17.05: 2021 Verhaal

17.20: Oliebollenexpress

17.30: Dag 2021 – Natuurlijk Boeren!

20.00: Plattelandologisch Instituut

***

2021 Verhaal

Kanaaldrama gijzelt bewoners.

Verzakte huizen en onderzoeken: wat gebeurde er bij probleemkanaal Almelo - De Haandrik? "Een slechte soap". Zo omschrijven bewoners langs kanaal Almelo - De Haandrik de situatie waarin ze zijn beland. Veel huizen zijn verzakt na werkzaamheden aan het kanaal. Er komen allerlei onderzoeken en de provincie betaalt getroffen bewoners een vergoeding, maar die vinden dat niet genoeg. Het leed is groot.

17.05 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Oliebollenexpress

Moddervet het jaar uit met De Oosttribune Oliebollenexpress. Oliebollenbakkers Bert van Losser en Bas Nijhuis bakken ze bruin. En, ja natuurlijk, Jan van Staa deelt de oliebollen uit. Of toch niet? Chaos.

17.20 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Dag 2021: Natuurlijk Boeren!

Stikstof, boerenprotesten en de wolf. Hoe kunnen boeren en natuur samen komen? Je ziet het in Dag 2021 met het groene jaaroverzicht. Het groene team van RTV Oost wil graag de verbinding tussen boeren en natuur verbeteren. Daarom bespreekt Chantal Everaardt de belangrijkste nieuwsmomenten van het afgelopen jaar met melkveehouder en wetenschapper Els Uijterlinde. Dit doet ze op een plek waar boeren en natuur heel dicht bij elkaar zitten, de prachtige schaapskooi Stroothuizen vlakbij Denekamp.

17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Plattelandologisch Instituut

De problemen van de moderne samenleving worden complexer en het lijkt alsof we steeds verder van elkaar af komen te staan. Daarom vraagt het televisieprogramma ‘Het Plattelandologisch Instituut’ zich af: kunnen we iets leren van de levenswijsheid op oude plattelandsgronden? De bekroonde filmmaker en journalist van het jaar Geertjan Lassche uit Rouveen bedacht het idee. Plattelander van oorsprong en actrice Johanna ter Steege (De Beentjes van Sint-Hildegard en Hanna van Hendrik) verzamelt een bont gezelschap plattelanders voor no-nonsense-gesprekken in een kalverenschuur midden op het Overijsselse platteland.

20.00 en 23.00 uur

TV Oost woensdag 29/12

Gids in het kort:

17.05: 2021 Verhaal

17.20: Oliebollenexpress

17.30: Dag 2021 – SPUNCK

20.00: Helligen Hendrik – Oald Zeer

***

2021 Verhaal

Het trieste geheim van dokter Wildschut.

Gynaecoloog Wildschut verwekte in de jaren '80 en '90 in het Sophia ziekenhuis in Zwolle kinderen met eigen zaad. Het zijn er zeker 47, blijkt uit onderzoek. Maar er wordt rekening mee gehouden dat Wildschut tijdens zijn werk veel meer kinderen heeft verwekt. Wie is deze man? En wat is er van 'zijn' kinderen terechtgekomen?

17.05 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Oliebollenexpress

Moddervet het jaar uit met De Oosttribune Oliebollenexpress. Oliebollenbakkers Bert van Losser en Bas Nijhuis bakken ze bruin. En, ja natuurlijk, Jan van Staa deelt de oliebollen uit. Of toch niet? Chaos.

17.20 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Dag 2021: SPUNCK

Theaters, concerten, evenementen… veel ging niet door. Erik Neimeijer, André Manuel en Esther Pierweijer vertellen aan Inga Tjapkes hoe zij het jaar hebben beleefd. Het culturele jaaroverzicht van SPUNCK.

17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Helligen Hendrik: Oald Zeer

Hendrikus Antonius van der Pette, oftewel Helligen Hendrik. Dit weerbarstige en nukkige heerschap is boven komen drijven dankzij een wekelijkse column op Radio Oost. Sinds 2008 reist Hendrik de theaters af met verrassende, razende en enerverende shows. De nukkige tukker Helligen Hendrik wordt 65 en realiseert zich dat 'ie ruim over de helft van z'n leven is. En daar wordt 'ie nog helliger van dan anders...

20.00 en 23.00 uur.

TV Oost donderdag 30/12

Gids in het kort:

17.05: 2021 Verhaal

17.20: Oliebollenexpress

17.30: Dag 2021 – Misdaad

20.00: No Junk

***

2021 Verhaal

Henk de Velde: solo, maar niet eenzaam.

Henk de Velde uit Kampen maakte in zijn zeilboot meerdere solotochten over de oceanen. We volgden hem eerder en kijken nu, aan de vooravond van zijn 73ste verjaardag, met hem terug op de mooie en ook gevaarlijk momenten die hij op het water heeft beleefd.

17.05 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Oliebollenexpress

Moddervet het jaar uit met De Oosttribune Oliebollenexpress. Oliebollenbakkers Bert van Losser en Bas Nijhuis bakken ze bruin. En, ja natuurlijk, Jan van Staa deelt de oliebollen uit. Of toch niet? Chaos.

17.20 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Dag 2021: Misdaad

Hou je ramen en deuren gesloten, want vandaag nemen Daniel Godinho Veiga en Tom Meerbeek de meest opvallende misdaadzaken onder de loep. Je ziet het in Dag 2021 met het criminele jaaroverzicht.

17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

No Junk

In de indrukwekkende documentaire No Junk, vertellen verslaafden openhartig over hun leven. No Junk gaat over mensen met een talent en toekomstdromen, tot uiting gebracht in prachtige kunst die de donkere en lichte momenten in het leven laat zien. Luister naar de aangrijpende verhalen en geniet van verbluffend mooie kunstwerken.

20.00 en 23.00 uur.

TV Oost vrijdag 31/12

Gids in het kort:

17.05: 2021 Verhaal

17.20: Oliebollenexpress

17.30: Dag 2021 – Expeditie Oost

20.00: De hel van ‘63

23.00: Vier je leven

***

2021 Verhaal

De nieuwe politiek van Caroline van der Plas.

De voorvrouw van de BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas kwam na de verkiezingen met haar partij in de Tweede Kamer en trok al snel de aandacht naar zich toe. Wie is ze en waar staat ze voor? We zochten haar op in Den Haag en haar woonplaats Deventer.

17.05 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Oliebollenexpress

Moddervet het jaar uit met De Oosttribune Oliebollenexpress. Oliebollenbakkers Bert van Losser en Bas Nijhuis bakken ze bruin. En, ja natuurlijk, Jan van Staa deelt de oliebollen uit. Of toch niet? Chaos.

17.20 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

Dag 2021: Expeditie Oost

Vandaag, op oudejaarsdag, zie je nog één keer de hoogtepunten uit Expeditie Oost. Esther Rikken en Pim Paalhaar verzamelden gepassioneerde verhalen, een kunstgebittenverzameling en andere opmerkelijke zaken.

17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald.

De Hel van ‘63

Onlangs overleed oud-schaatser Reinier Paping uit Dedemsvaart. Winnaar van de barre Elfstedentocht van 1963. Op oudejaarsavond zie je op TV Oost de film De Hel van ’63. Vier schaatsers, extreme kou en levensgevaarlijke omstandigheden zijn de ingrediënten van de film over díe beruchte Elfstedentocht.

20.00 uur. Deze film wordt herhaald op 1 januari om 09.00 en 15.00 uur.

Vier je leven

We nemen muzikaal afscheid van het jaar 2021. Onder leiding van dirigent Hans Groen speelt Het Orkest over de IJssel bekende pop- en rocknummers en film- en musicalmuziek. Gerard Oosterlaar praat het concert aan elkaar.

23.00 uur

TV Oost zaterdag 01/01

Gids in het kort:

13.00: Nieuwjaarsgesprek met de Commissaris van de Koning

20.00: Phion: Met hart en ziel

***

Nieuwjaarsgesprek met de Commissaris van de Koning

Een heel nieuw jaar ligt voor ons, wat heeft 2022 voor Overijssel in petto? Op nieuwjaarsdag proosten en praten we met de Commissaris van de Koning Andries Heidema. En we spreken met Overijsselaars uit verschillende sectoren over de kansen en uitdagingen.

13.00 uur.

Phion: Met hart en ziel

Phion is hét symfonieorkest van Gelderland & Overijssel. Op nieuwjaarsdag kun je genieten van de mooiste klassieke muziek en kennismaken met diverse orkestleden. Een fijn kijkje achter de schermen bij een professioneel orkest.

20.00 en 22.00 uur.

Radio Oost

Ook op Radio Oost gaan we in 100 uur het jaar uit. Wat weet jij nog over 2021? Van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 december spelen we de 2021-quiz. Weet jij het goede antwoord op elke 5e vraag? Dan heb je prijs!

In Goeiemorgen Overijssel zijn de laatste week van het jaar ook mooie prijzen te winnen in de Oliebollenbingo. Je gratis bingokaart kun je downloaden via rtvoost.nl.

Kijk voor de hele programmering tijdens de feestdagen in ons online magazine op rtvoost.nl/feestdagen.