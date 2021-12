Afvalinzameling in Groningen in de knel door problemen in Hengelo

Het bedrijf uit Hengelo dat verantwoordelijk is voor het plaatsen en onderhouden van alle ondergrondse vuilcontainers in de stad Groningen, heeft financiële problemen. Het bedrijf heeft alle contracten met de gemeente opgezegd, meldt RTV Noord. Het gaat om het bedrijf Waste Vision.

Het bedrijf is volgens RTV Noord verantwoordelijk voor onderhoud en plaatsing van zo'n achthonderd ondergrondse vuilcontainers in de stad. Uit een brief van het college van burgemeester & wethouders wordt duidelijk dat Waste Vision haar activiteiten in Groningen per 1 januari beëindigt en alle contracten heeft opgezegd.

Waste Vision kondigde in oktober dit jaar een reorganisatie aan vanwege 'jarenlange forse verliezen'. Voor 95 van de 250 personeelsleden is inmiddels ontslag aangevraagd. Het bedrijf is om een reactie gevraagd, maar Waste Vision heeft nog niet gereageerd.

Geen onderhoud

Door het opzeggen van de contracten, zadelt Waste Vision de gemeente Groningen met een probleem op. Vanaf januari wordt geen onderhoud meer uitgevoerd aan de containers. Ook worden er geen nieuwe ondergrondse containers geplaatst.

Mogelijk wordt een deel van het personeel van Waste Vision door de gemeente Groningen in dienst genomen. Het personeel wordt dan ondergebracht bij de afdeling Stadsbeheer. Het gaat om zes medewerkers, onder wie een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De extra kosten die Groningen maakt, onder meer met het in dienst nemen van personeel van het Hengelose bedrijf, wil de gemeente verhalen op Waste Vision. Overigens is er ook sprake van een besparing voor Groningen omdat het contract met het Hengelose bedrijf niet meer hoeft te worden betaald.

Opzegtermijn

Waste Vision heeft een opzegtermijn van zes maanden, maar houdt zich daar, voor wat betreft het leveren van nieuwe containers, dus niet aan. Alle 'nadelige kosten' mag de gemeente bij het bedrijf neerleggen, zo is afgesproken, schrijft RTV Noord. Voor het onderhoud geldt een opzegtermijn 'in overleg'.