Voor een paar sneakers naar de tattooshop; Rob van Blue Heart Tattoo bedacht ludieke actie

Eigenaar van de tattooshop Rob Boerman bedacht een ludieke actie, hij verkoopt een deel van zijn eigen sneakercollectie. Niet per se omdat hij zelf geen geld meer heeft, maar om aandacht te vragen voor ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis.

Verkoop aan het raam

Het is nog maar half elf en het loopt behoorlijk door voor het pand van Blue Heart Tattoo. Klanten komen niet binnen voor een tattoo, maar kopen sneakers of kleding door het raam dat openstaat. Rob bedacht de actie, "We hebben al van alles gedaan. We hebben schilderijen verkocht, de shop verbouwd, waardebonnen verkocht maar op een gegeven moment houdt dat op. Ik heb daarom besloten om een deel van mijn sneakercollectie te verkopen."

Potje voor pensioen aanbreken

Volgens Rob staat het water niet aan zijn lippen, maar moet hij wel steeds zijn geldpotje aanbreken dat eigenlijk niet voor nu is bedoeld . "Ik ben ondernemer, het potje is voor mijn pensioen of als er iets zou gebeuren waardoor ik niet kan tatoeëren. Ik ben absoluut niet zielig, maar het is wel zo dat ik dat potje steeds moet aanbreken."

Als deze lockdown een maand duurt, dan zou dat betekenen dat de tattooshop van Rob zes en een halve maand dicht is geweest in twee jaar. "Dat is toch twee jaar geld gebruiken van het potje, terwijl ik later wil genieten van dat geld als ik zeventig ben."

Steunpakketten

Volgens Rob zijn de steunpakketten die worden aangeboden voor veel ondernemers niet genoeg. "In de tweede lockdown kreeg ik een paar honderd euro voor drie maanden. Dat is zo summier omdat mijn partner werkt. Dan zie je heel veel geld van je spaarrekening gaan. Ik ben niet de enige, dit gebeurt bij veel meer ondernemers."

De sneakers zijn een hobby, maar de shop is mijn kindje. Rob Boerman

Halve sneakercollectie

De tattooshop is gevuld met sneakers uit Rob zijn eigen collectie. Of het pijnlijk is dat hij zijn sneakers verkoopt? "De sneakers zijn een hobby, maar de shop is mijn kindje. Om mijn potje op pijl te houden, mogen de schoenen weg. Ik heb acht jaar lang keihard gewerkt voor de shop en ik wil dat graag behouden. Maar als dit zo doorgaat, dan houdt het voor iedereen een keer op."