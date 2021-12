Go Ahead Eagles houdt lang stand, maar ziet PSV winnen en als koploper winterstop in gaan

Go Ahead Eagles heeft vanavond het laatste duel van 2021 verloren. In het Philips Stadion was PSV met 2-0 te sterk en die ploeg gaat daardoor als koploper de winterstop in. Go Ahead had lang weinig in te brengen, maar kreeg in de tweede helft enkele goede kansen. Een punt of meer zat er dus niet in.

Het duel begon slecht voor Go Ahead, want al binnen tien minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Phillipp Mwene kwam van rechts naar binnen en schoot met links in de verre hoek binnen. Yorbe Vertessen probeerde het even later ook, maar schoot over het doel van Warner Hahn. Go Ahead deed het qua balbezit niet slecht, maar wist niet gevaarlijk te worden voor het doel van Joël Drommel.

Hahn redt GA Eagles

Na ruim een half uur was PSV dat wel weer. Hahn bracht redding op een schot van Mario Götze en daarna schoot Cody Gakpo te wild in en miste het doel. Hahn was ook alert op een kopbal van Carlos Vinicius en zag Götze daarna via een Go Ahead-lichaam in het zijnet schieten. Vertessen had in de laatste seconde van de eerste helft voor de 2-0 moeten zorgen, maar schoot geheel vrijstaand over het doel van Hahn.

Kans voor Cordoba

Ook de eerste kans na rust was voor PSV. Hahn bleek echter opnieuw een sta in de weg voor Vinicius. Aan de andere kreeg Inigo Cordoba ineens een kans na een fout in de verdediging van PSV, maar zijn inzet was geen probleem voor Drommel. Gakpo bleef gevaarlijk namens de thuisploeg, maar de 2-0 bleef lang uit.

Rood Kramer

Na driekwart wedstrijd wist Go Ahead dat het nog moeilijker zou worden om een resultaat te halen in Eindhoven. Joris Kramer legde de doorgebroken Vertessen neer. Arbiter Dennis Higler dacht eerst dat hij de bal speelde, maar de VAR zag dat dat niet het geval was en dus kon Kramer (voor de tweede keer dit seizoen) inrukken.

Goede kansen Go Ahead

Ondanks dat de ploeg een man minder had, kreeg het wel de beste kans. Luuk Brouwers miste van dichtbij de bal na een vrije trap van Philippe Rommens. Drommel schrok wel van zijn aanwezigheid, maar bracht wel redding. Direct erna kopte Brouwers uit de gegeven hoekschop hard naast.

Gakpo scoort toch

Aan de andere kant werd het 2-0. Maxi Romero troefde Bas Kuipers af en vond Gakpo, die de tweede voor de thuisploeg binnenschoot. Mauro Junior was nog dicht bij de derde, maar schoot hard op de lat. Daarna was het wel gedaan en zat 2021 er voor beide ploegen op qua wedstrijden.

PSV - Go Ahead Eagles 2-0

1-0 Mwene (9)

2-0 Gakpo (78)

Arbiter: Higler

Geel: Obispo

Rood: Kramer (68)

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho (Obispo/30), Boscagli, Mauro Junior (Max/90+1); Gutierrez, Götze (Ledezma/90+1), Sangaré; Vertessen (Van Ginkel/75), Vinicius (Maxi Romero/75), Gakpo.

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Idzes, Nauber, Kramer, Kuipers (Ross/85); Rommens, Brouwers (Tuzlacik/87), Oratmangoen (Heil/46); Cordoba (Bakker/71), Botos (Lidberg/46).