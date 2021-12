Lokaal biertje uit Enschede drink je bij het kerstdiner uit een wijnglas

Hij heeft voor zichzelf bijzondere wijnglazen gekocht. Deze zijn gemaakt in Frankrijk, twee jaar geleden al besteld en deze week zijn ze bezorgd. De glazen zijn populair bij de liefhebbers en daar moet je dan twee jaar geduld voor hebben. Tijdens het kerstdiner schenkt hij daar een in Enschede gebrouwen biertje in. Nee, deze keer geen Grolsch maar bier van de lokale brouwer Stanislaus.

Sambal Bij

Lokale biertjes gaan het volgens hem goed doen tijdens de kerst. Zelf verwacht hij een "Sambal Bij" in te schenken. Dat is een licht blond bier met een vleugje rode peper. Verslaggever Mark Bakker mocht dat bier proeven uit zo'n speciale wijnglas. Hij proefde een "zoetje' en de afdronk was een klein beetje scherp. Robin Berendsen verwacht dat er deze kerst veel wordt gegourmet en gefonduud. Ook zal er vaak wild of gevogelte op het menu staan. Daar past dit bier uitstekend bij. Het is zelfs te combineren met een menu van de Chinees.

Duitse rode wijn

Voor een wijn kiest de Enschedese slijter voor een Pinot Noir uit zuid Duitsland tegen de grens met Frankrijk aan. Hij heeft daar een wijnhuis leren kennen op de grootste wijnbeurs in de wereld in Düsseldorf. Dat was al een paar jaar geleden. Want door corona zijn beurzen al twee keer afgelast. Het wijnhuis heeft hij daarna zelf bezocht. Veel mensen kennen de Duitse wijnen vooral als een goedkope witte wijn. Maar de laatste jaren is daar veel verandering in gekomen en worden er ook erg goede rode wijnen gemaakt.

Drie flessen voor 40.000 euro

Voor wie echt lux wil genieten tijdens de kerst heeft de slijter iets unieks. Drie flessen buitengewoon exclusieve whiskey uit de jaren 1982, 1977 en de oudste is van 1972. Een kassakoopje, drie flessen voor negen-en-dertig-duizend driehonderd-en-vijf-en-negentig euro!