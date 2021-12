Vijf bewoners kunnen voorlopig in failliete zorginstelling De Zorgstal in Radewijk blijven

Vijf bewoners die nog in de failliete zorginstelling De Zorgstal in Radewijk verblijven, kunnen daar voorlopig blijven wonen. Dat laat de gemeente Hardenberg weten. In een verklaring stelt burgemeester Offinga er vertrouwen in te hebben dat de bewoners in het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen verhuizen naar een nieuwe plek. De Zorgstal begeleidde in het verleden Wim V. die op kerstavond 2019 in Hengelo Chantal de Vries om het leven bracht. De zorginstelling ging onlangs failliet.

In de verklaring stelt de burgemeester dat het allerbelangrijkste is dat er goede en passende zorg geregeld is voor de kwetsbare inwoners van De Zorgstal.

In november werd De Zorgstal failliet verklaard. Destijds werd het faillissement aangevraagd door een externe partij. Kort na de bekendmaking van het faillissement gaf de curator al aan de continuïteit van de zorg voor de cliënten die er verblijven voorop te stellen. Voor de cliënten moest volgens de curator een oplossing 'voor de lange termijn' worden gezocht.

Van de vijf mensen die nu nog in De Zorgstal verblijven, hebben er drie een indicatie voor Beschermd Wonen vanuit de Wmo. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van Centrumgemeente Zwolle. "Met alle betrokken partijen is ervoor gezorgd dat de continuïteit van de zorg voor deze mensen in de komende periode is gewaarborgd", aldus de gemeente in de verklaring die is uitgegeven.

Afspraken

Daarnaast woont er nog één persoon met een indicatie vanuit de Wmo-begeleiding. De gemeente Hardenberg heeft voor de zorg en begeleiding aan deze cliënt afspraken gemaakt met een zorgaanbieder zodat de cliënt voorlopig in De Zorgstal kan blijven wonen. Ondertussen wordt voor een nieuwe plek met bijbehorende begeleiding gezorgd.

Tenslotte woont er nog één persoon zonder enige vorm van indicatie ‘vrijwillig’ in De Zorgstal. Ook deze persoon kan hier voorlopig blijven wonen. De gemeente Hardenberg heeft cliëntondersteuning ingeschakeld om deze inwoner te begeleiden bij het zoeken naar passende huisvesting.

De gemeente Hardenberg zegt blij te zijn dat er dankzij de goede samenwerking met de betrokken partijen voor de komende periode een oplossing is gevonden voor de zorg en begeleiding. "We hebben er alle vertrouwen in dat deze mensen in het eerste kwartaal van 2022 kunnen verhuizen naar een nieuwe plek met passende zorg. Dat houdt onze aandacht."

De 28-jarige Wim V. werd in de spraakmakende Hengelose kerstmoord veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Chantal de Vries uit Almelo werd in de kerstnacht van 2019 op een parkeerplaats met zeven messteken om het leven gebracht. Volgens de openbaar aanklager was Chantal "ten prooi gevallen aan een roofdier in de nacht." Wim V. heeft bekend dat hij de jonge vrouw heeft gestoken, maar zegt zich verder weinig meer te herinneren.

Burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg werd onlangs nog benoemd tot medecurator in de afwikkeling van het faillissement van De Zorgstal. Offinga gaf echter aan zich door het besluit van de rechtbank overvallen te voelen en het niet te willen. "Dit is zeer ongewenst", gaf hij toen in een reactie aan. Offinga vond het niet gepast om de rol van curator op te pakken, omdat hij zich sterk betrokken voelt bij de zorg voor de bewoners van De Zorgstal.