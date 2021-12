GA Eagles-aanvoerder Bas Kuipers ondanks nederlaag: "Kunnen terugkijken op een goede seizoenstart"

Go Ahead Eagles verloor vanavond de laatste wedstrijd van het jaar 2021. Een fantastisch jaar voor de Deventer ploeg, die promoveerde naar de Eredivisie en daarin keurig meedoet in de middenmoot.

Bas Kuipers is dan ook trots: "Het is jammer dat je in de laatste reeks niet nog wat punten erbij pakt, maar al met al kunnen we terugkijken op een goede seizoenstart", zegt de aanvoerder.

Te slordig

Vanavond ging het laatste duel van het kalenderjaar met 2-0 verloren bij PSV. "We wilden compact spelen en in de counter gevaarlijk zijn. Alleen kwamen we er nauwelijks uit. Ik denk dat we wel lef toonden in de opbouw, alleen te slordig. Veel glijpartijen en dan komen zij er alleen maar gevaarlijker uit", aldus Kuipers.

Niet onze dag

Go Ahead had zelf ook nog twee goede mogelijkheden op een treffer via Brouwers. "Ik denk twee keer een kans uit het niets. Verder creëer je niet zo heel veel. Het is natuurlijk PSV-uit, dat is sowieso een hele lastige wedstrijd. We hadden wel gehoopt ze het wat moeilijker te maken, alleen was het vandaag niet onze dag."

Kan altijd nog goal vallen

Kuipers had dan ook hoop op misschien wel een puntje. "Hoe langer het 1-0 staat, weet je dat er ook nog altijd een goal kan vallen. Zoals met Luuk, de bal die er bijna invliegt. Maar bij 2-0 en rood (voor Kramer, red.) is het wel klaar."