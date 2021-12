Oud-Statenlid Gert Brommer stapt uit VVD: "Partij zonder principes"

Oud-Statenlid Gert Brommer is niet langer lid van de VVD. Hij stapt op, omdat hij vindt dat de VVD een "partij is geworden zonder principes." Dat werd Brommer voornamelijk duidelijk na het lezen van het nieuwe regeerakkoord. "Ik ben mij rot geschrokken", schrijft hij in een brief aan de partijvoorzitter, waarin hij zijn lidmaatschap opzegt.

Brommer stapte vorig jaar al uit de Provinciale Staten van Overijssel nadat hij het niet eens was met de koers van zijn partij in het stikstofdossier. De maatregelen zouden volgens hem van geen kant kloppen en desastreuze gevolgen hebben voor het platteland in onze provincie. Hij bleef wel lid van de partij. "Mijn vertrouwen in de partij bleef", schrijft Brommers daarover.

Maar dat vertrouwen is inmiddels weg. Hij vindt dat de VVD is "weggedreven van wat het ooit was." Daarbij doelt Brommers vooral op de standpunten die de partij heeft ingenomen wat betreft klimaat en stikstof. "De brede volkspartij is een randstelijke partij geworden die het platteland misbruikt als win(d)gewest", schrijft hij.

Boeren

Het nieuwe regeerakkoord is voor Brommes de druppel. "Boeren worden betutteld en als onnozel gezien. Zo zouden ze zelf niet meer mogen bepalen waar ze de kennis voor hun bedrijfsvoering willen inkopen. Daar wil je als liberale partij toch niet voor verantwoordelijk worden?", vraagt hij zich af. Ook de suggestie dat er illegale landbouw plaatsvindt, vindt hij misplaatst. "Het is de overheid die de bedrijven in de problemen heeft gebracht."

Verder deelt Brommer zijn verbazing over het stikstofbeleid en de grote bedragen aan belastinggeld die 'over de balk worden gesmeten'. "Het doel om de VVD de grootste partij te laten blijven, kent een prijs. Angst voor discussie en angst voor het verlies van pluche. En dan is het voor mij klaar met het vertrouwen in de daadkracht voor het landsbelang", sluit hij zijn brief af. Brommer stapt per direct op.