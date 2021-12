Eigenaar omstreden 'Polenboerderij' in Geesteren moet dwangsom van 25.000 euro betalen

De man die zijn boerderij verhuurde aan arbeidsmigranten in Geesteren moet een dwangsom van 25.000 euro betalen aan de gemeente Tubbergen. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. De eigenaar verhuurde kamers aan Roemenen en Polen, maar dat is in strijd met het beleid van de gemeente. De Raad legde de gemeente wel op het beleid beter te motiveren, want dat is nu nog onvoldoende.

De boerderij in het buitengebied van Geesteren houdt de gemoederen intussen al een meerdere jaren bezig. Omwonenden luidden bij de gemeente de noodklok over de overlast die arbeidsmigranten zouden veroorzaken. De eigenaar had het pand zo verbouwd dat er meerdere mensen kunnen worden ondergebracht.

Dwangsom

De eigenaar verhuurde de kamers eerst aan Roemenen en daarna aan een aantal Polen. In de tussentijd had de gemeente Tubbergen het beleid aangepast, waardoor verhuur van de woning niet meer toegestaan was. Daarop legde de gemeente de eigenaar een dwangsom op. Toen het ultimatum was verstreken en bleek dat er nog steeds sprake was van een illegale situatie, moest de eigenaar het bedrag betalen.

De eigenaar vond dat de gemeente oneerlijk had gehandeld en vocht de dwangsom aan. Een rechter oordeelde eerder al dat de gemeente gelijk had en dat de man de dwangsom moest betalen, daarop ging hij in hoger beroep bij de Raad van State. Maar de Raad geeft de gemeente nu ook gelijk.

Ongelijk

Naast de procedure over de dwangsommen boog de Raad zich ook over het bestemmingsplan. De advocaat van de eigenaar voerde aan dat de gemeente niet genoeg had gemotiveerd waarom het huisvesten van meer dan één huishouden niet kan worden toegelaten in de woning. In het plan spreekt de gemeente namelijk alleen over het belang voor het gehele buitengebied, maar niet voor specifiek die woning.

Daar ging de Raad wel in mee en legde de gemeente op dit beter te motiveren. Ze krijgt daar zestien weken de tijd voor. Ook moet de gemeente de kosten van dit proces vergoeden.