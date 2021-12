Ziekenhuizen in Twente en Deventer bereiken overeenkomst met Menzis voor 2022

De ziekenhuizen waren de afgelopen weken in naar eigen zeggen moeizame onderhandeling met verzekeraars over de zorgcontracten voor 2022. ZGT, in Almelo en Hengelo, bereikte gisteren een overeenkomst met Menzis. MST in Enschede en het Deventer Ziekenhuis volgden vandaag. Ook met andere, grote zorgverzekeraars zijn de contracten rond.

Menzis heeft een sterk aandeel in Twente: ruim de helft van alle Twentenaren is er verzekerd. Een woordvoerder van de zorgverzekeraar benadrukte eerder deze week 'er alle vertrouwen in te hebben dat er weer goede afspraken met de ziekenhuizen voor 2022 zouden worden gemaakt'.

De onderhandelingen waren complexer en intensiever Ziekenhuis MST

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de ziekenhuizen in Overijssel en de grote zorgverzekeraars verliepen dit jaar zeer moeizaam, stelden de ziekenhuizen. De ziekenhuizen vonden dat met name zorgverzekeraars als Menzis en Zilveren Kruis te veel inzetten op bezuinigen en kostenbesparing. Zij noemden dat onbegrijpelijk, nu door corona de zorg zo onder druk staat.

"De onderhandelingen waren complexer, intensiever en duurden langer ten opzichte van andere jaren", zegt MST-bestuurder Hans den Hollander. "Maar het is goed nieuws voor de inwoners van Twente dat we er met alle zorgverzekeraars uit zijn." Alleen met Zilveren Kruis is er geen overeenkomst bereikt over de budgetpolis.

Isala en Saxenburgh

Isala is nog niet met alle zorgverzekeraars rond, zo laat het ziekenhuis vandaag weten. Saxenburgh heeft nog niet gereageerd. Woensdag gaf het Hardenbergse ziekenhuis aan nog in onderhandeling te zijn met meerdere zorgverzekeraars.