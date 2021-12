In Zwartewaterland, Rijssen-Holten en Staphorst geen supermarkten open op tweede kerstdag

Na Hengelo zijn de meeste supermarkten geopend in Deventer (58 procent) en Zwolle (46 procent). Van de steden in Overijssel blijven Enschede en Almelo opvallend achter. In Enschede is 'slechts' één supermarkt geopend op eerste kerstdag en in Almelo geen enkele. Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus op basis van Openingstijden.nl

Tweede kerstdag

Op tweede kerstdag is dat anders. Behalve in de gemeenten Zwartewaterland, Rijssen-Holten en Staphorst zijn in alle Overijsselse gemeenten supermarkten geopend. Op tweede kerstdag zijn er dus aanzienlijk meer supermarkten open: zo'n acht op de tien. Toch zijn het er landelijk gezien minder dan vorig jaar, toen het nog om negen op de tien supers ging.

Toch nog snel boodschap doen met Kerst? Kijk hier of dat in jouw gemeente kan:

Op bovenstaande kaart vind je per gemeente het aantal en percentage (t.o.v. alle supermarkten) supermarkten dat open is op eerste of tweede kerstdag. De volgende ketens zijn meegenomen in deze analyse: Albert Heijn, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, Nettorama, Plus, Poiesz en Vomar.

Winkelketens

Of de deuren van een supermarkt tijdens eerste kerstdag geopend zijn, hangt sterk af van de keten waar de supermarkt onderdeel van is. Vomar-supermarkten (91 procent) zijn relatief het vaakst geopend. Ook Albert Heijn (63 procent) en Jumbo (51 procent) zijn vaker dan gemiddeld open op 25 december. Budgetsupermarkten Aldi (16 procent), Lidl (12) en Nettorama (3 procent) zijn juist relatief vaak gesloten. Op tweede kerstdag houdt vooral Poeisz de deuren nog dicht.

Wil je weten welke winkels in jouw gemeente zijn geopend?

We namen een kijkje bij de Jumbo in Goor, waar om 8 uur vanmorgen al klanten voor de deur stonden te wachten:

Dit waren vorig jaar de cijfers rond Kerst: