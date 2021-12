Universiteit Twente is al 60 jaar de enige campus-universiteit: over idealen, ontdekkingen en Nobelprijswinnaars

Wifi en bluetooth zijn er ontdekt, dus het is veilig te stellen dat ons leven niet hetzelfde zou zijn zonder de Universiteit Twente. Het past bij de droom die de stichters hadden in 1961: een unieke microkosmos creëren waar studenten, hoogleraren en personeel elkaar in een kennisbubbel naar grote hoogte moeten stuwen.

Aan de hand van unieke archiefbeelden blikken wij in deze video terug op 60 jaar UT. Het verhaal gaat verder onder de foto.

Beste ingenieurs van Nederland

Eigenlijk, verklapt UT-huishistoricus Peter Timmerman, was het doel dat Enschede betere ingenieurs zou opleiden dan concurrenten Delft en Eindhoven. "Die filosofie zat er zeker in de beginjaren volop in. En de troefkaart in die filosofie is het feit dat Enschede als enige universiteit in Nederland een campus had."

Peter Timmerman bij de studentenhuisvesting: "Deze campus is uniek" (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzefles)

Op die campus, gelegen op het landgoed Drienerlo tussen Enschede en Hengelo, werden in 1961 namelijk niet alleen schoolgebouwen geplaatst. De studenten kwamen er wonen, maar ook het personeel en zelfs de hoogleraren kregen eigen onderkomens op de campus. En er werd samen gewerkt, gesport en geleefd. Timmerman: "En als de hoogleraren 's avonds hun buitenlamp aan lieten, mochten studenten aankloppen voor extra uitleg."

Lunchen met Nobelprijswinnaars

Het tekent de gemoedelijkheid in Enschede, vindt ook hoogleraar Hans Hilgenkamp. Hij kwam in 1985 naar Enschede en ging er eigenlijk nooit meer weg: "De informele sfeer hier, dat gevoel dat je met z'n allen met hetzelfde bezig bent. Dat voelde ik meteen toen ik hier binnen kwam. Het maakte mijn landing in de universitaire wereld, als bleue jongen uit Zutphen, tot een zachte. Ik vond hier snel mijn weg."

Hoogleraar Hans Hilgenkamp voelt zich thuis in Enschede (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzefles)

Nadat Hilgenkamp in Enschede afstudeerde en ook promoveerde in de toegepaste natuurkunde, waagde hij een klein uitstapje. Hij ging onderzoek doen in Zurich, waar hij aan de lunchtafel terechtkwam met vier Nobelprijswinnaars: "Dit waren mijn helden, en nu mocht ik vanuit de studiebankjes ineens werken met mijn voorbeelden. Alsof ik bij Barcelona kwam voetballen."

De oale groond

Of de ingenieurs uit Enschede nou daadwerkelijk beter zijn dan die uit Delft en Eindhoven valt volgens Timmerman, zeker met de kennis van nu, te bezien. "Maar ontdekkingen als wifi en bluetooth, ons wereldberoemde nanolab en het splinternieuwe Tech Med Centre tonen aan dat de UT ook internationaal nog steeds een speler van betekenis is."

Ook Hilgenkamp keerde uiteindelijk terug, en hij zal hier waarschijnlijk ook blijven tot zijn pensioen. "Ik ben over de hele wereld geweest, maar als je het hebt over een plek waar ik me niet ontheemd voel: dan is het Enschede. Hier voelt voor mij als thuis, als de oale groond zeg maar."