Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen als trainer bij Go Ahead Eagles

“De reden voor het vertrek is eigenlijk niet spannend”, legt Van Wonderen uit. “Zoals voetballers soms toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur, ben ik dat komende zomer ook. Dat betekent helemaal niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Go Ahead Eagles, integendeel zelfs. Maar je weegt alles goed af en luistert daarnaast naar je gevoel. Daar baseer ik vaker mijn keuzes op, zoals bijvoorbeeld mijn vertrek als assistent-bondscoach van het Nederlands Elftal en het aantreden als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles in 2020.”

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen (Foto: Orange Pictures)

Gouden huwelijk

Met Go Ahead Eagles promoveerde Kees van Wonderen afgelopen seizoen rechtstreeks naar de Eredivisie. “Eigenlijk een soort kampioenschap”, zegt hij. “En momenteel zijn we met z’n allen volop in de race voor een nieuw kampioenschap, in de vorm van handhaving in de Eredivisie. Ook nu dit mijn laatste seizoen is bij Go Ahead Eagles, blijft daar de volle focus op. Iedereen die mij ook maar een beetje kent, weet dat er voor mij alleen 100% toewijding en focus bestaat. Ik heb op dit moment nog geen idee waar mijn toekomst ligt.

Jan Willem van Dop en Paul Bosvelt verlengen bij Go Ahead Eagles (Foto: ANP Foto)

Opvolger

Go Ahead moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. En die taak ligt bij technisch manager Paul Bosvelt. “Natuurlijk vinden we het enorm jammer dat Kees niet langer bij ons blijft, maar we respecteren uiteraard zijn keuze. Ook is het denk ik goed dat hij nu al duidelijkheid verschaft. We kunnen alle tijd goed gebruiken in de zoektocht naar een geschikte opvolger. In het nieuwe jaar wacht nog een prachtige uitdaging op ons."