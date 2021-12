Almelose met psychische problemen zorgt voor onrust: "Moet het dan eerst misgaan voordat ze hulp krijgt?"

Intussen zit de vrouw vast en heeft de rechtbank vanmiddag haar voorarrest met 14 dagen verlengd. Woningbouwvereniging St. Joseph heeft na de brandstichting woensdag de volgende dag meteen al een spoed-kortgeding aangevraagd en probeert de vrouw nu via de rechter uit haar flatje te laten zetten.

Arrestatieteam

Het was al de tweede keer dat de politie deze week in actie moest komen. Maandag al moest er een arrestatieteam worden ingezet om de vrouw tot bedaren te brengen en woensdagavond was het andermaal raak. Alleen had de vrouw nu ook brand gesticht in haar appartement van de flat aan de Rembrandtlaan.

Tot grote schrik van omwonenden en ook bekenden van de vrouw, een middertiger die alleen woont. Volgens een kennis van de Almelose lijdt de vrouw aan meerdere psychische stoornissen. "Lange tijd heeft ze die heel goed weten te onderdrukken, maar na enkele ingrijpende gebeurtenissen binnen haar familiekring is het eigenlijk weer helemaal mis. Begin dit jaar heeft ze in Wierden geprobeerd zichzelf te verdrinken en deze zomer heeft ze in de buurt van het politiebureau zichzelf in brand gestoken."

Ernstige brandwonden

Bekenden vermoeden overigens dat de vrouw nooit echt het plan had uit het leven te stappen. "Tegenover het politiebureau had ze zichzelf met een brandbare vloeistof overgoten en hield er een sigarettenaansteker bij. Maar er kwam blijkbaar een vonkje vrij en toen stond ze meteen in lichterlaaie. De brandweer was intussen al gealarmeerd en die wisten gelukkig het vuur vrij snel te blussen. Volgens ons wilde ze echter helemaal geen zelfmoord plegen, maar was het puur een schreeuw om aandacht."

Wel liep ze ernstige brandwonden op over een groot deel van haar lichaam, waaronder haar gezicht. In het kader van haar revalidatie krijgt ze fysiotherapie en kreeg ze tot voor kort thuiszorg. Die is net een paar weken geleden beëindigd en ze was er juist trots op dat ze weer helemaal op eigen benen kon staan."

Dringend hulp nodig

Kennissen van de Almelose zeggen dat de vrouw dringend hulp nodig heeft: "Het lastige is alleen: ze kan heel goed de schone schijn ophouden. Dan is ze aardig en behulpzaam. En vinden hulpverleners dat ze blijkbaar prima op eigen benen kan staan. Maar er hoeft dan ook maar iets te gebeuren of het gaat weer helemaal mis."

"Nu heeft ze dus zelfs haar eigen appartement in brand gestoken. En vormt daarmee ook een gevaar voor haar omgeving. Al die incidenten zijn volgens ons puur een schreeuw om aandacht. Dat ze hulp nodig heeft. En die krijgt ze telkens maar niet. Wat moet er in 's hemelsnaam nog meer gebeuren voor ze eindelijk die hulp krijgt? Moet ze dan eerst iemand neerschieten met een kruisboog?"

Tekst gaat verder onder foto

Er moest deze week tot twee keer toe een arrestatieteam aan te pas komen nadat de Almelose opnieuw problemen in de buurt had veroorzaakt. (Foto: News United / Floris Kayim)

Reactie burgemeester

Burgemeester Arjen Gerritsen sprak daar destijds zijn afschuw over uit en drong aan op een onderzoek, waarbij de hulpverlenende instanties zelf in kaart zouden brengen hoe bij de kruisboogschutter de hulpverlening, communicatie en onderlinge samenwerking de afgelopen maanden is verlopen.

Gerritsen zegt echter niet in te kunnen gaan op de laatste ontwikkelingen rond de bewoonster van de Rembrandtlaan: "Dat staat de privacywetgeving mij niet toe. Deze zaak is nu namelijk in handen van justitie."

In de cel

De Almelose zit vast op het arrestantencomplex in Borne. Vanmiddag is haar voorarrest met nog eens met twee weken verlengd. Of ze in de cel wel op de juiste plaats is? Politiewoordvoerster Chantal Westerhoff: "Afgelopen maandag hebben wij haar overgedragen aan het zorgkader. De brandstichting woensdag was dan wellicht een schreeuw om hulp, ze heeft er wel anderen mee in gevaar gebracht. En mogelijk strafbare feiten gepleegd. Dat is de reden waarom ze nu in de cel zit. Al wordt haar wel hulp geboden. Vanwege de privacy kunnen we er verder niets over zeggen."

Huis uit gezet

Bekenden vrezen het ergste wanneer de vrouw straks niet wordt opgenomen, maar toch weer op vrije voeten wordt gesteld. Vooral omdat woningbouwvereniging St. Joseph dinsdag in kort geding de rechter vraagt om haar het huis uit te zetten. "Voor de buurt is het uiteraard een geruststellende gedachte, maar waar moet ze dan naartoe? Het in een ieders belang dat zij eindelijk de hulp krijgt waar ze zo om schreeuwt."